انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 10 ساعات.. الجمعة  

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع الـمـيـاه عن مناطق (الزهراء - المنيب – القصبجي - ارض البحر - العمرانية الغربية – الطالبية (هرم) - نزلة السيسي - شارع البطران - كفر المنفى – كفر الجبل – الكوم الأخضر – المريوطية (هرم) - مشعل – شارع زغلول - شارع اللبيني - العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية) لـمـدة 10 سـاعـات، وذلك اعـتـبـارًا مـن الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق ٢٥/ ٦/ ٢٠٢١ حتى الساعة ٨ صباح السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٢٦.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر ١۲۰۰ مم لحين تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم المغذى لمنطقة الكنيسة، ضمن أعمال مشروع محور ترعة الزمر التى تستلزم القيام بتخفيض منسوب خط مياه الشرب قطر ١٢٠٠ مم القائم أعلى ترعة الزمر امام شارع العدوى سليم نظرا لوجود تعارض مع خط مياه قطر 400 مم؛ ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة فور انتهاء الأعمال.

كما كلف المحافظ رئيس حي العمرانية بالتواجد الميداني وإزالة أي معوقات لحين الانتهاء من الأعمال.. وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم شركة مياه الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.

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