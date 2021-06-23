مصر تنجح في التنسيق بين 136 دولة لإطلاق نداء عالمي للقضاء على ختان الإناث حول العالم

نجحت الجهود المصرية فى إطلاق نداء عالمي فى مجلس حقوق الانسان الدولي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث حول العالم.

ولقد حظي هذا النداء، الذى تم اطلاقه بالتعاون مع بوركينا فاسو وصندوقيّ الأمم المتحدة للسكان والطفولة، على دعم غير مسبوق من 136 دولة.

يأتي ذلك على خلفية الأهمية التى توليها مصر للقضاء على ظاهرة ختان الاناث واستكمالاً للجهود الوطنية ذات الصلة والتى توجت مؤخراً بتصديق السيد رئيس الجمهورية على قانون لتشديد العقوبات ذات الصلة بجريمة ختان الإناث، وتوسيع نطاقه ليشمل كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة.