المستشار محمود الدرسي” يتسلم مهام قائم بأعمال رئيس اتحاد الشباب العربي القاهرة

كلف رئيس اتحاد الشباب العربي عمرو عماره رئيس المكتب التنفيذي للأمانة العامة المستشار محمود الدرسي بتسيير أعمال اتحاد الشباب العربي بالقاهرة الفترة المقبلة، ومتابعة آخر المستجدات حول الاجتماعات الدبلوماسية والاتصالات التي تخدم مصالح اتحاد الشباب العربي، والحضور نيابة عن رئاسة الاتحاد ونقل الصلاحيات والمهام بهذه الأمور، مع تعزيز التعاون الدولي تحت رعاية المكتب الرئاسي بالعاصمة بغداد وإشراف القائم بأعمال رئيس الاتحاد والأمين العام رعد المشهداني.

جاء التكليف وفقا للقانون واللوائح المنظمه لعمل اتحاد الشباب العربي، وبعد الإطلاع على الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لسنة 21 بالمكتب الرئاسي بالقاهرة، التي تتضمن عقد الاجتماعات التنسيقية للاتحاد بنهاية شهر يونيو والأول من يوليو.

وقد تسلم الدرسي مهام عمله بالقاهرة في إطار متابعة الأمانة العامة لاتحاد الشباب العربي لآخر المستجدات بشأن آليات العمل الفترة المقبلة عقب غياب رئيس الاتحاد.