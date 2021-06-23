بعد مرور 80 دقيقة ..منتخب المجر يتفوق على ألمانيا 2 - 1 فى يورو 2020.. فيديو

يجمع المنتخبين حاليا على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السادسة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020.

وكان المنتخب المجرى قد أنهى الشوط الأول متفوقا بهدف سجله أدم شالاى فى الدقيقة 11 على بداية المباراة، من ضربة رأسية رائعة سكنت على يسار مانويل نوير حارس ألمانيا.

وفى الشوط الثانى نجح كاى هافيرتز فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب الماكينات فى الدقيقة 66، ولكن رد المنتخب المجرى بالهدف الثانى فى الدقيقة 68 عن طريق اللاعب أندراس شافير.

وفى حال إنتهاء المباراة بهذه النتيجة ستودع ألمانيا البطولة من الدور الأول كما فعلت فى كأس العالم 2018 فى روسيا، حيث سيتوقف رصيده عند 3 نقاط فى المركز الرابع والأخيرة فى المجموعة السادسة. وبدأ منتخب ألمانيا المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كيميتش - روديجر - جينتر - هوميلز

خط الوسط: جوسينس - كروس - جوندوجان

خط الهجوم: هافيرتز - ساني - جنابري