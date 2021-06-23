يورو 2020.. منتخب ألمانيا يتعادل مع المجر فى الدقيقة 84

سجل ليون جوريتسكا هدف منتخب ألمانيا الثانى فى شباك المنتخب المجرى خلال اللقاء، الذى يجمع المنتخبين حاليا على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السادسة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020.

وكان المنتخب المجرى قد أنهى الشوط الأول متفوقا بهدف سجله أدم شالاى فى الدقيقة 11 على بداية المباراة، من ضربة رأسية رائعة سكنت على يسار مانويل نوير حارس ألمانيا.

وفى الشوط الثانى نجح كاى هافيرتز فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب الماكينات فى الدقيقة 66، ولكن رد المنتخب المجرى بالهدف الثانى فى الدقيقة 68 عن طريق اللاعب أندراس شافير.

وأحرز جوريتسكا الهدف الثانى لمنتخب الماكينات فى الدقيقة 84 من زمن اللقاء، ليضمن تأهل الفريق إلى دور الـ 16 فى حال إنتهاء المباراة. وبدأ منتخب ألمانيا المباراة بالتشكيل التالى:



حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كيميتش - روديجر - جينتر - هوميلز

خط الوسط: جوسينس - كروس - جوندوجان

خط الهجوم: هافيرتز - ساني - جنابري