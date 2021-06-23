بعد مباراة مثيرة .. تعادل البرتغال وفرنسا 2 - 2 .. الديوك تتصدر المجموعة والبرتغال في المركز الثالث

حسم التعادل الإيجابي 2-2 المباراة المثيرة التي جمعت منتخب البرتغال ونظيره المنتخب الفرنسي، والتي أقيمت على ملعب "بوشكاش آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة لدور المجموعات للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة في 11 مدينة مختلفة وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب فرنسا كمتصدر للمجموعة برصيد 5 نقاط، فيما تأهل منتخب البرتغال ضمن أفضل 4 ثوالث، بعد أن تعادل منتخب المانيا في نفس التوقيت مع منتخب المجر 2-2، ليصعد منتخب الماكينات كوصيف للمجموعة.

أحرز النجم كريستيانو رونالدو هدفي منتخب البرتغال في الدقيقتين 31 و60 من ركلتي جزاء، ليرفع الدون رصيده إلى 109 هدف دولي، ويعادل رقم الإيراني علي دائي صاحب الرقم القياسي للتسجيل في الأهداف الدولية، كما انفرد الدون بلقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف، ورفع رصيده إلى 14 هدفا في تاريخ اليورو معززا للصدارة.

ونجح النجم كريم بنزيما بنزيما في تسجيل هدفي منتخب فرنسا في الدقيقتين 45 من ركلة جزاء، و48، ليسجل أول أهدافه مع الديوك منذ غياب أكثر من 5 أعوام.

ووصل بنزيما إلى تسجيل 29 هدفا مع المنتخب الفرنسي، ليأتى مهاجم ريال مدريد في المركز التاسعة بقائمة أفضل هدافى الديوك على مر العصور، متخطيا عدد أهداف يوري جوركاييف.

وبات بنزيما أكبر لاعب يسجل أكثر هدفين أو أكثر في مباراة ببطولة كبرى لمنتخب فرنسا، بعمر 33 عاما و186 يوما، ليتخطى رقم زين الدين زيدان (31 عاما و356 يوما).

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط وصعد كمتصدر للمجموعة، فيما يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويسبقه نظيره الألماني في الوصافة بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتي المنتخب المجري في المركز الأخير برصيد نقطتين.

منتخب البرتغال



حراسة المرمى: روى باتريسيو

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - روبن دياز - بيبي - جيريرو

خط الوسط: دانيلو بيريرا - ريناتو سانشيز - موتينيو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا - برناردو سيلفامنتخب فرنسا



حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: فاران - كوندي - كيمبيمبي - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: بوجبا - كانتي - توليسو

خط الهجوم: كريم بنزيما - كيليان مبابى - أنطوان جريزمان

احتفال رونالدو بالهدف

بنزيما يسجل الهدف الثاني

رونالدو وبنزيما

رونالدو يسجل الهدف الأول