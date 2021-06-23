بصعوبة بالغة .. تأهل منتخب ألمانيا لدور الـ 16 بعد تعادله مع المجر 2 - 2 فى يورو 2020

بصعوبة بالغة.. تأهل منتخب ألمانيا إلى دور الـ 16 من كاس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد تعادله الإيجابي مع نظيره منتخب المجر بنتيجة 2 - 2، فى اللقاء المثير الذى جمعهما مساء الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السادسة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020

أنهى منتخب المجر الشوط الأول من اللقاء متفوقا بهدف سجله أدم شالاى فى الدقيقة 11 من ضربة رأسية سكنت على يسار مانويل نوير حارس المنتخب الالماني. وفى الشوط الثانى نجح كاى هافيرتز فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب الماكينات فى الدقيقة 66، ولكن رد المنتخب المجرى بالهدف الثانى فى الدقيقة 68 عن طريق اللاعب أندراس شافير. وأحرز جوريتسكا الهدف الثانى لمنتخب الماكينات فى الدقيقة 84 من زمن اللقاء، ليضمن تأهل الفريق إلى دور الـ 16 فى حال إنتهاء المباراة. وأنهى المنتخب الألمانى مرحلة المجموعات فى المركز الثانى بالمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن المنتخب البرتغالى الذى تساوى معه فى عدد النقاط. ويواجه المنتخب الألمانى فى دور الـ 16 نظيره المنتخب الإنجليزي متصدر المجموعة الرابعة.

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