نشرة أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: موعد عودة فرجاني ساسي.. تبرع «القاضية ممكن» لنادي الزمالك..و«زيزو» يثير الجدل في القلعة البيضاء .. ومدرب برشلونة يتولى تدريب فريق اليد

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شهد النادي الزمالك اليوم الأثنين 23/6/2021 العديد من الأخبار والأحداث التي تخص القلعة البيضاء سواء اخبار الفريق الاول لكرة القدم او عودة فرجاني ساسي إلي القاهر.

ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار نادي الزمالك اليوم الأثنين:

الزمالك يصل للمباراة رقم 13 دون هزيمة بعد تحقيق الفوز علي مصر المقاصة

حقق فريق الزمالك الفوز علي نظيرة مصر المقاصة، والتي انتهت بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر

استطاع الزمالك أن يحقق الفوز أمس الثلاثاء على مصر المقاصة بهدفين دون رد، في الدور ربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليصل الفارس الأبيض إلى المباراة رقم 13 على التوالي بدون هزيمة، ومنذ مباراة الأهلي صاحب الوصافة في مسابقة الدوري بالدور الأول.

خالد الغندور

أكد الاعلامى خالد الغندور، أن التونسى فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك سوف يعود إلي القاهرة السبت المقبل لمشاهدة مباراة الاهلى والترجى بدوري الابطال.

وقال خالد الغندورعبر إذاعة أون سبورت إف إم :" معلومات مؤكدة عندى أن فرجانى ساسى أبلغ المقربين منه بالعودة للقاهرة السبت المقبل ، يمكن جاى يتفرج على ماتش الترجى والأهلى اللى هيقام فى نفس اليوم.

الزمالك ملك الأرقام القياسية في كأس مصر خلال السنوات الأخيرة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التأهل لنصف النهائي من بطولة كأس مصر للمرة العاشرة على التوالي بعد الانتصار على مصر المقاصة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، ويمتلك الزمالك الرقم القياسي في التأهل للدور نصف النهائي بعدما بلغ الفارس الأبيض المربع الذهبي في 17 مرة متتالية في الفترة من 1947-1948 حتى 1963-1964، نجح الفريق في بلوغ النهائي 10 مرات وودع البطولة من الدور نصف النهائي في 6 مرات

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع أسوان في نصف نهائي البطولة، علما بأن الأبيض توج باللقب في 6 مرات في آخر 9 مواسم، وخرج من نصف النهائي مرتين، وجاء في المركز الثاني في مراة واحدة

أيمن عبد العزيز: فرجاني ساسي لم يوقع لأي نادي ويجب العودة إلي الزمالك

تحدث أيمن عبد العزيز نجم الزمالك الاسبق عن عدم عودة التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الابيض للقاهرة بعد نهاية مهمته مع منتخب بلاده

وقال ايمن عبد العزيز فى مداخلة عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لايوجد معني لسفر لاعب للإنضمام لمنتخب بلاده، وبعد ذلك يرفض العودة، الزمالك له الحق علي فرجاني ساسي لانه صنع اسم اللاعب.

زيزو يوافق على تجديد عقده مع الزمالك والجماهير تترقب الإعلان الرسمي

تترقب جماهير القلعة البيضاء إعلان اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب عن تمديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروى خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد أن تم تواصل الطرفان لاتفاق حول كافة بنود التعاقد الجديد الذى سيتم توقيعه.

وعلم دوت الخليج أن المبلغ مقسم لـ ٣٠٠ الف يورو مستحقاته المتأخرة و٤٠٠ الف يورو تم خصمهم من عقده بسبب ضرائب الرسوم والتنمية وهى عبارة عن ١٠٪ من قيمة عقد اى لاعب يحصل على أكثر من عشرة ملايين جنيه بالموسم.

مدرب برشلونة يتولى تدريب فريق اليد

تولى الاسباني "أوليفر روي" مدرباً جديداً لفريق اليد خلال هذا الموسم بعد أن قضى حسين ذكي والجهاز الفني للفارس الأبيض الموسم الماضي وأستطاع تحقيق بطولة إفريقيا لكرة اليد.