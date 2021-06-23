/637099/يورو-2020-التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-ألمانيا-والمجر

حسم التعادل الإجابي لقاء المنتخب الألماني والمنتخب المجري بنتيجة هدفين مقابل هدفين في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة امم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج نتيجة لقاء الفريقين في المباراة.

تقدم المنتخب المجري في المباراة في الدقيقة الحاديه عشر من عمر المباراة عن طريق آدم زالاي، من خلال كرة عرضية من جهة اليمين قابلها آدم زالاي برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار مانويل نوير.

جاء رد المنتخب الألماني في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة عن طريق كاي هافريتس من خلال ركلة حرة لصالح منتخب ألمانيا في منتصف ملعب المجر نفذها كروس عن طريق كرة مسقطة إلى داخل منطقة الجزاء أخطأ الحارس بيتر جولاشي في ابعادها فوصلت إلى ماتس هاملبس والذي هيأ الكرة بشكل رائع وصلت إلى كاي هافرتس وحيد أمام الشباك والي لم يجد صعوبة في اسكان الكرة الشباك الخالية.

أهداف المباراة

سجل المنتخب المجري الهدف الثاني له في المباراة والتقدم على الماكينات الألمانية في الدقيقة السابعة والستون من عمر المباراة عن طريق أندري شيفر من خلال تمريرة رأسية رائعة من أدم زالادي إلى أندري شافير المنطلق داخل منطقة الجزاء فقابل الكرة برأسية رائعة مع خروج مانويل نوير سكنت الشباك.

وجاء الرد من المنتخب الألماني في الدقيقة الرابعة والثمانون من عمر المباراة من عن طريق ليون جورتيزيكا من خلال تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك علي يسار حارس المرمي.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير .

في خط الدفاع: أنطونيو روديجير- ماتس هوملز- ماتياس جنتر .

في خط الوسط الدفاعي: روبن جوسنز- إلكاي جوندوجان- توني كروس- جوشوا كيميتش .

في خط الوسط الهجومي: كاي هافيرتز- ليروي ساني .

في الهجوم: سيرجي جنابري .

تشكيل منتخب المجر كالتالي:

في حراسة المرمى: بيتر جولاتشي .

في خط الدفاع: أتيلا فيولا- أتيلا سالاي- ويلي أوربان- أندري بوتكا- لويك نيجو .

في خط الوسط: أندري شيفر- آدم ناجي- لازلو كلينهايزلر .

في خط الهجوم: آدلام سالاي- رولاند سالاي .