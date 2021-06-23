/637100/يورو-2020-ثنائية-رونالدو-وفي-المقابل-بنزيما-تنهي-اللقاء-بالتعادل-الإجابي

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا ومنتخب البرتغال بنتيجة التعادل الإجابي، بهدفين مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج نتيجة لقاء الفريقين.

تقدم المنتخب البرتغالي في نتيجة المباراة في الدقيقة الواحده والثلاثون من عمر المباراة عن طريق كريستيانو رونالدو، من خلال ضربة جزاء.

جاء الرد من المنتخب الفرنسي في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة عن طريق كريم بنزيما، من خلال ضربة جزاء، ليعيد منتخب بلاده للمباراة ويسجل أول أهدافه مع المنتخب الفرني منذ خمسة أعوام.

أهداف المباراة

وجاء الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة عن طريق كريم بنزيما من خلال كرة عرضية من بول بوجبا لكريم بنزيما داخل منطقة الجزاء إرتقى عليها برأسية قوية وأسكنها الشباك، ولكن حكم المباراة يستعين بتقنية الفار ويتأكد من صحة الهدف بداعي التسلل علي بنزيما ولكن الهدف صحيح.

جاء الرد من كريستيانو رونالدو في الدقيقة الستون من عمر المباراة بعد لمسة يد من مدافع فرنسا من عرضية من رونالدو، وحكم المباراة يحتسبها ركلة جزاء ويسددها كريستيانو رونالدو بكل أريحيه علي يمين الحارس.

تشكيل منتخب فرنسا:

في حارس المرمى: هوجو لوريس .

في خط الدفاع: جوليس كوندي – رفاييل فاران - بريسنيل كيمبيمبي – لوكاس هيرنانديز .

في خط وسط الملعب: بول بوجبا – نجولو كانتي – كورينتين توليسو .

في خط الهجوم: أنتوان جريزمان – كريم بنزيمة – كيليان مبابي .

وجاء تشكيل البرتغال كالآتي:

حراسة المرمى: روي باتريشيو .

في خط الدفاع: نيلسون سيميدو – بيبي – روبن دياش – رافائيل جيريرو .

في خط الوسط: جواو موتينيو – دانيلو بيريرا .

أمامهما: ديوجو جوتا – ريناتو سانشيز – برناردو سيلفا .

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو .