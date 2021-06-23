/637102/نشرة-أخبار-الأهلي-اليوم-عودة-محمد-هاني-لصفوف-الفريق-واخر-تطورات-دخول-الجماهير-مباراة-الترجي-التونسي-بدوري-الأبطال-وخطف-القلعة-الحمراء-للاعب-طائرة-الزمالك

تشهد نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم العديد من التغييرات والتطورات لعل أبرزها عودة محمد هاني لصفوف الفريق الأحمر لكرة القدم ، وتعاقد المارد الأحمر مع لاعب طائرة القلعة البيضاء، وأخر تحديث في دخول الجماهير خلال مواجهة الترجي ، ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الأهلي اليوم.

محمد هاني وبيكهام يعودان لتدريبات النادي الأهلي

انتظم ثنائي لاعبي النادي الأهلي أحمد بيكهام ومحمد هاني في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمباراة الإياب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، مساء السبت المقبل.

ميشيل يانكون يخوض تدريبات خاصة مع لاعبي الأهلي

خصص يانكون ميشيل مدرب حراس النادي الاهلي، فقرة تدريبية إضافية لحارس الفريق محمد الشناوي، وذلك على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمباراة الترجي التونسي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل وقاد ميشيل الحارس محمد الشناوي في فقرات تدريبية على الكرات العرضية والتصويب عن قرب وسرعة رد الفعل كوحدة تدريبية إضافية.

رسالة سيد عبدالحفيظ للاعبي النادي الأهلي أمام الترجي

وطالب مدير الكرة في حديثه مع اللاعبين بضرورة طي صفحة مباراة الذهاب أمام الترجي في نصف نهائي دوري الأبطال، والفوز الذي حققه الأهلي بهدف نظيف، مؤكداً أن مباراة العودة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ستكون أصعب بكثير من مباراة الذهاب.

وأكد عبد الحفيظ ضرورة التركيز في الـ90 دقيقة المقبلة، لأنها الخطوة الأهم لتتويج الجهد الذي بذله الفريق منذ بداية البطولة، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية. موسيماني يعود للتشكيل الأساسي مرة أخرى.

ومن المقرر أن يعود بيتسو موسيماني للتشكيلة الأساسية للمارد الأحمر من جديد من خلال الاعتماد على الطريقة التقليدية 4/2/3/1 بوجود محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب.

عبدالناصر زيدان يفجر مفأجاة في «قصة» دخول الجماهير مباراة الأهلي والترجي

كشف عبدالناصر زيدان المشرف العام على الرياضة بموقع دوت الخليج عن موقف الجماهير في مباراة السبت قائلا : " الأمن غير مسئول عن رفض الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والترجي ، وإنما هو رفض لوزراة الصحة فقط ".

وأكد عبدالناصر زيدان : " الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يبذل أقصى جهوده من أجل مشاركة الجماهير في مواجهة الأهلي والترجي ، وأحمد مجاهد أخطئ في حق المارد الأحمر".

الأهلي يتعاقد مع محمد محسن لاعب الزمالك السابق

عبر محمد محسن، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي، ولاعب فريق الطائرة بنادي الزمالك السابق عن سعادته بارتداء قميص الفريق، مشيرا إلى إنه يتطلع إلى تقديم أداء مميز وأن يكون إضافة حقيقية لـ«رجال طائرة الأهلي» في الموسم الجديد ، ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات اللاعب .