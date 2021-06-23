«يورو 2020»: المنتخبات المتأهلة للدور الـ 16

حسمت أوائل المجموعات الستة في بطولة أمم أوروبا، ووصيف المجموعات التأهل للدور الستة عشر من البطولة، وبجانبهم أربع مراكز آخرى في الدور، من المراكز الثالثة من الستة مجموعات كأفضل ثالث في المجموعات،

ويستعرض دوت الخليج المنتخبات المتأهلة للدور الـ 16 من بطولة اليورو 2020، من المجموعات السته: المجموعة الأولى: تأهل المنتخب الإيطالي كأول في المجموعة برصيد 9 نقاط. وتأهل المنتخب الويلزي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط. وتأهل المنتخب السويسري كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط. المجموعة الثانية: تأهل المنتخب البلجيكي كأول للمجموعة برصيد 9 نقاط. وتأهل المنتخب الدنماركي كثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط. المجموعة الثالثة: تأهل المنتخب الهولندي كأول برصيد 9 نقاط. وتاهل المنتخب النمسا كثاني برصيد 6 نقاط. المجموعة الرابعة: تاهل المنتخب إنجلترا كأول برصيد 7 نقاط . وتأهل المنتخب الكرواتي كثاني برصيد 4 نقاط . وتأهل المنتخب لتشيك كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط . المجموعة الخامسة: تأهل المنتخب السويدي كأول برصيد 7 نقاط . وتأهل المنتخب الإسباني كثاني برصيد 5 نقاط . المجموعة السادسة : تأهل المنتخب الفرنسي كأول برصيد 5 نقاط . تأهل المنتخب الألماني كثاني برصيد 4 نقاط . وتأهل المنتخب البرتغالي كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط .

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