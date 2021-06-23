/637104/الزمالك-عن-ضم-رمضان-صبحي--بريقه-ضاع-وضعيف-المستوى

يرى مسئولو الزمالك أن رمضان صبحى لاعب بيراميدز الذى قرر الرحيل عن ناديه ، بريقه أختفى عن الفترات الماضية وذلك لإنخفاض مستواه الفنى فضلا على أن طلباته المالية مبالغ فيها حيث يتمسك بالحصول على ٤٠ مليون جنيه بالموسم.

وعلم دوت الخليج أن اللاعب قرر الرحيل عن ناديه بسبب اهتزاز النتائج والبعد عن إحراز البطولات والألقاب.

هل ينضم رمضان صبحي لصفوف الزمالك

وكان رمضان صبحي قد أنضم لصفوف بيراميدز قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي بعد انتهاء إعارته مع النادي الأهلي ورفض اللاعب الاستمرار مع القلعة الحمراء ، قبل أن يدخل اللاعب ضمن ترشيحات الفارس الأبيض خلال موسم الانتقالات القادمة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع أسوان في نصف نهائي البطولة، علما بأن الأبيض توج باللقب في 6 مرات في آخر 9 مواسم، وخرج من نصف النهائي مرتين، وجاء في المركز الثاني في مراة واحدة

أيمن عبد العزيز: فرجاني ساسي لم يوقع لأي نادي ويجب العودة إلي الزمالك

تحدث أيمن عبد العزيز نجم الزمالك الاسبق عن عدم عودة التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الابيض للقاهرة بعد نهاية مهمته مع منتخب بلاده

وقال ايمن عبد العزيز فى مداخلة عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لايوجد معني لسفر لاعب للإنضمام لمنتخب بلاده، وبعد ذلك يرفض العودة، الزمالك له الحق علي فرجاني ساسي لانه صنع اسم اللاعب.

زيزو يوافق على تجديد عقده مع الزمالك والجماهير تترقب الإعلان الرسمي

تترقب جماهير القلعة البيضاء إعلان اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب عن تمديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروى خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد أن تم تواصل الطرفان لاتفاق حول كافة بنود التعاقد الجديد الذى سيتم توقيعه.

وعلم دوت الخليج أن المبلغ مقسم لـ ٣٠٠ الف يورو مستحقاته المتأخرة و٤٠٠ الف يورو تم خصمهم من عقده بسبب ضرائب الرسوم والتنمية وهى عبارة عن ١٠٪ من قيمة عقد اى لاعب يحصل على أكثر من عشرة ملايين جنيه بالموسم.

مدرب برشلونة يتولى تدريب فريق اليد

تولى الاسباني "أوليفر روي" مدرباً جديداً لفريق اليد خلال هذا الموسم بعد أن قضى حسين ذكي والجهاز الفني للفارس الأبيض الموسم الماضي وأستطاع تحقيق بطولة إفريقيا لكرة اليد.