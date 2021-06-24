رئيس دفاع النواب يكشف تفاصيل لقاء اللجنة بوزير الداخلية

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن اللجنة التقت أمس بوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حيث تم عرض الاستراتيجية الأمنية بمحاورها المختلفة.





وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات صحفية، إلى أن وزير الداخلية عرض جهود الوزارة فيما يخص الأمن الداخلى، وما تقوم به فى هذا الصدد من محاربة الإرهاب وحفظ أمن المواطن وجميع ما يخص الأمن على المستويات كافة. وأضاف اللواء أحمد العوضى، أن كلمته خلال اللقاء تضمنت شكرا لجهود وزارة الداخلية، مؤكدا أن الأمن الذى تحقق كان ثمنه باهظا، حيث قُدم أرواح ودماء شباب من خيرة أبناء هذا الوطن من الشرطة للحفاظ على الأمن الداخلى. وأشاد العوضى، خلال اللقاء بجهود الوزارة فى تطوير المنشآت التابعة للداخلية وحماية الأمن الداخلى.

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