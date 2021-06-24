/637101/ملخص-أحداث-بطولة-أمم-أوروبا-2020-التعادل-يسيطر-على-مبارتي-المجموعة-السادسة-والمنتخبات-امتأهلة-للدور-الـ-16

شهدت بطولة أمم أوروبا 2020، من نسختها السادسة عشر منذ إنطلاقها، اليوم الأربعاء الموافق الثالث من يونيو 2021، علي نهاية لقاءات دور المجموعات للبطولة، والتي كانت بين المنتخب السويدي والمنتخب البولندي ، وبين المنتخب الإسباني والمنتخب السلوفاكي، في المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة شهدت علي لقاء منتخب ألمانيا، ومنتخب المجر، ومنتخب البرتغال، مع منتخب فرنسا.

حسم المنتخب السويدي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط من أصل ثلاث مباريات، ويليه في المركز الثاني المنتخب الإسباني برصيد 5 نقاط، وفي المركز الثالث المنتخب السلوفاكي برصيد 3 نقاط، وفي المركز الرابع والأخير المنتخب البولندي برصيد نقطة وحيده.

المجموعة الخامسة

حقق المنتخب السويدي الفوز في مباراة منتخب السويد ومنتخب بولندا، بثلاث أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوربا 2020، في لقاء شهد عليه ملعب سان بطرسبيرج.

حقق المنتخب الإسباني الفوز علي المنتخب السلوفاكي، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في لقاء الجولة السثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوروبا 2020، في نسختها السادسة عشر.

المجموعة السادسة

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا ومنتخب البرتغال بنتيجة التعادل الإجابي، بهدفين مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج نتيجة لقاء الفريقين.

تقدم المنتخب البرتغالي في نتيجة المباراة في الدقيقة الواحده والثلاثون من عمر المباراة عن طريق كريستيانو رونالدو، من خلال ضربة جزاء.

حسم التعادل الإجابي لقاء المنتخب الألماني والمنتخب المجري بنتيجة هدفين مقابل هدفين في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة امم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج نتيجة لقاء الفريقين في المباراة.

تقدم المنتخب المجري في المباراة في الدقيقة الحاديه عشر من عمر المباراة عن طريق آدم زالاي، من خلال كرة عرضية من جهة اليمين قابلها آدم زالاي برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار مانويل نوير.

المنتخبات المتأهلة للدور الـ 16 من بطولة اليورو 2020

المجموعة الأولى:

تأهل المنتخب الإيطالي كأول في المجموعة برصيد 9 نقاط.

وتأهل المنتخب الويلزي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وتأهل المنتخب السويسري كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الثانية:

تأهل المنتخب البلجيكي كأول للمجموعة برصيد 9 نقاط.

وتأهل المنتخب الدنماركي كثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثالثة:

تأهل المنتخب الهولندي كأول برصيد 9 نقاط.

وتاهل المنتخب النمسا كثاني برصيد 6 نقاط.

منتخب أوكرانيا كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.

المجموعة الرابعة:

تاهل المنتخب إنجلترا كأول برصيد 7 نقاط .

وتأهل المنتخب الكرواتي كثاني برصيد 4 نقاط .

وتأهل المنتخب لتشيك كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط .

المجموعة الخامسة:

تأهل المنتخب السويدي كأول برصيد 7 نقاط .

وتأهل المنتخب الإسباني كثاني برصيد 5 نقاط .

المجموعة السادسة :

تأهل المنتخب الفرنسي كأول برصيد 5 نقاط .

تأهل المنتخب الألماني كثاني برصيد 4 نقاط .

وتأهل المنتخب البرتغالي كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط .