/637105/استكمالا-لدورها-المجتمعي-مرثا-محروس-تزور-مركز-التراث-الكنزي-للتعبير-عن-قضايا-أهل-النوبة-صور

قامت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أمين عام المواطنة بحزب حماة الوطن، بزيارة مركز التراث الكنزى وذلك في إطار التواصل المجتمعي مع مختلف مكونات المجتمع المصري والحرص علي الاستماع لهم و تقديم يد المعاونة الصادقة والتعبير عن قضايا اهل النوبة، يأتي ذلك في إطار تدعيم وترسيخ قيم وثقافة المواطنة.

دوت الخليج يرصد زيارة النائبة مرثا محروس مركز التراث الكنزي وشمل اللقاء الحديث مع العديد من القيادات والشباب والمرأة النوبية و كان محور اللقاء حول تعزيز و دعم المشاركة النسائية النوبية في الحياة المصرية وتذليل أي عقبات تواجه تلك المشاركة واستمتعت الي اقتراحاتهم لمزيد من المبادرات التي تمثل شراكات إيجابية مع المجتمع النوبي من خلال عمل فاعليات ثقافية وتراثية مميزة لتعريف المجتمع بالثقافة النوبية العريقة التي تعد احد اهم الثقافات المصرية الثرية. وجديرا بالذكر ان هذا اللقاء استكمالا لسلسلة اللقاءات الجماهيرية مع مختلف المكون الثقافي والاجتماعي في اطار تدعيم قيمة المواطنة بالشكل الاعم والامثل

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