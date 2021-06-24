/637106/مواعيد-مباريات-دور-الـ-16-من-بطولة-يورو-2020

تستعد المنتخبات التي تأهلت لدور الـ 16 لخوض مواجهات دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 بعد أن حسمت المنتخبات التأهل كان اخرها منتخبات المانيا وفرنسا والبرتغال ، ويرصد دوت الخليج مواعيد دو الـ 16 من يورو 2020.

مواجهات يوم السبت 2021/6/26

المنتخب الويلزي يواجه الدنماركي في تمام الساعة السادسة ، بينما يواجه المنتخب الإيطالي نظيره النمساوي في تمام التاسعة من مساء السبت.

مواعيد مباريات يوم الاحد 2021/6/27

يواجه المنتخب الهولندي نظيره التشيكي في تمام الساعة السادسة ، بينما يلتقي منتخب بلجيكا مع المنتخب البرتغالي في تمام التاسعة.

مواعيد مباريات يوم الاثنين 2021/6/28

يواجه المنتخب الكرواتي نظيره المنتخب الإسباني في تمام الساعة السادسة ، ويلتقي المنتخب الفرنسي مع منتخب سويسرا في تمام التاسعة.

مواعيد مباريات يوم الثلاثاء 2021/6/29

يواجه المنتخب الألماني نظيره المنتخب الإنجليزي في تمام السادسة ، بينما يلتقي المنتخب السويدي مع نظيره الأوكراني في تمام التاسعة.

ويرصد دوت الخليج المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 من بطولة يورو 2020

المجموعة الأولى: تأهل المنتخب الإيطالي كأول في المجموعة برصيد 9 نقاط.

وتأهل المنتخب الويلزي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وتأهل المنتخب السويسري كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الثانية: تأهل المنتخب البلجيكي كأول للمجموعة برصيد 9 نقاط.

وتأهل المنتخب الدنماركي كثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثالثة: تأهل المنتخب الهولندي كأول برصيد 9 نقاط.

وتاهل المنتخب النمسا كثاني برصيد 6 نقاط.

منتخب أوكرانيا كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.

المجموعة الرابعة: تاهل المنتخب إنجلترا كأول برصيد 7 نقاط .

وتأهل المنتخب الكرواتي كثاني برصيد 4 نقاط .

وتأهل المنتخب لتشيك كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط .

المجموعة الخامسة: تأهل المنتخب السويدي كأول برصيد 7 نقاط .

وتأهل المنتخب الإسباني كثاني برصيد 5 نقاط .

المجموعة السادسة

تأهل المنتخب الفرنسي كأول برصيد 5 نقاط .

تأهل المنتخب الألماني كثاني برصيد 4 نقاط .

وتأهل المنتخب البرتغالي كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط .