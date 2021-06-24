/637106/مواعيد-مباريات-دور-الـ-16-من-بطولة-يورو-2020
تستعد المنتخبات التي تأهلت لدور الـ 16 لخوض مواجهات دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 بعد أن حسمت المنتخبات التأهل كان اخرها منتخبات المانيا وفرنسا والبرتغال ، ويرصد دوت الخليج مواعيد دو الـ 16 من يورو 2020.
مواجهات يوم السبت 2021/6/26
المنتخب الويلزي يواجه الدنماركي في تمام الساعة السادسة ، بينما يواجه المنتخب الإيطالي نظيره النمساوي في تمام التاسعة من مساء السبت.
مواعيد مباريات يوم الاحد 2021/6/27
يواجه المنتخب الهولندي نظيره التشيكي في تمام الساعة السادسة ، بينما يلتقي منتخب بلجيكا مع المنتخب البرتغالي في تمام التاسعة.
مواعيد مباريات يوم الاثنين 2021/6/28
يواجه المنتخب الكرواتي نظيره المنتخب الإسباني في تمام الساعة السادسة ، ويلتقي المنتخب الفرنسي مع منتخب سويسرا في تمام التاسعة.
مواعيد مباريات يوم الثلاثاء 2021/6/29
يواجه المنتخب الألماني نظيره المنتخب الإنجليزي في تمام السادسة ، بينما يلتقي المنتخب السويدي مع نظيره الأوكراني في تمام التاسعة.
ويرصد دوت الخليج المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 من بطولة يورو 2020
المجموعة الأولى: تأهل المنتخب الإيطالي كأول في المجموعة برصيد 9 نقاط.
وتأهل المنتخب الويلزي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
وتأهل المنتخب السويسري كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط.
المجموعة الثانية: تأهل المنتخب البلجيكي كأول للمجموعة برصيد 9 نقاط.
وتأهل المنتخب الدنماركي كثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط.
المجموعة الثالثة: تأهل المنتخب الهولندي كأول برصيد 9 نقاط.
وتاهل المنتخب النمسا كثاني برصيد 6 نقاط.
منتخب أوكرانيا كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.
المجموعة الرابعة: تاهل المنتخب إنجلترا كأول برصيد 7 نقاط .
وتأهل المنتخب الكرواتي كثاني برصيد 4 نقاط .
وتأهل المنتخب لتشيك كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط .
المجموعة الخامسة: تأهل المنتخب السويدي كأول برصيد 7 نقاط .
وتأهل المنتخب الإسباني كثاني برصيد 5 نقاط .
المجموعة السادسة
تأهل المنتخب الفرنسي كأول برصيد 5 نقاط .
تأهل المنتخب الألماني كثاني برصيد 4 نقاط .
وتأهل المنتخب البرتغالي كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط .
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