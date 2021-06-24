/637107/عبدالناصر-زيدان-يكشف-عن-مفاجأة-الترجي-التونسي-لمواجهة-الأهلي-ومتسجدات-حضور-الجماهير

أكد عبدالناصر زيدان المشرف العام على القسم الرياضي بموقع دوت الخليج أن موقف الإعلام سئ من جانب الحضور الجماهيري في مواجهة الترجي القادمة ، مشددا أن النادي التونسي يستغل الوضع من أجل عمل ريمونتدا.

وقال عبدالناصر زيدان : " قمت بعمل مسحة طبية وفي انتظار النتيجة من أجل السفر لمصر ظهر الجمعة بمشيئة الله".

وتابع عبدالناصر زيدان :" مباراة الأهلي والترجي مباراة مصيرية وتحتاج للجماهير ، ولكني حزين بسبب سوء التغطية الإعلامية لهذة القضية ولأهمية تواجد الجمهور خلال مواجهة المارد الأحمر والنادي التونسي".

عبدالناصر زيدان يكشف عن مفاجأة بشأن حضور جمهور الترجي

وواصل : " المباراة مهمة جدا وضرورية جدا ولابد أن يحضرها الجمهور من أجل قدرة المارد الأحمر على حسم التأهل ، وحزين من الإعلام الأهلاوي والمركز الإعلامي بالنادي للموقف الضعيف".

عبدالناصر زيدان يكشف مفاجأة حضور الجمهور في الترجي

وأستكمل : " جمهور الترجي التونسي شعر بالتفاؤل بعد عدم حضور الجماهير في مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وهناك حالة جيدة من جانب جماهير النادي التونسي".

واضاف : " جماهير الترجي حضرت في تدريب الفريق قبل مواجهة الأهلي من أجل مؤازرة الفريق من أجل عمل ريمونتادا على حساب المارد الأحمر في القاهرة".

محمد هاني وبيكهام يعودان لتدريبات النادي الأهلي

انتظم ثنائي لاعبي النادي الأهلي أحمد بيكهام ومحمد هاني في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمباراة الإياب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، مساء السبت المقبل.

ميشيل يانكون يخوض تدريبات خاصة مع لاعبي الأهلي

خصص يانكون ميشيل مدرب حراس النادي الاهلي، فقرة تدريبية إضافية لحارس الفريق محمد الشناوي، وذلك على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمباراة الترجي التونسي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل وقاد ميشيل الحارس محمد الشناوي في فقرات تدريبية على الكرات العرضية والتصويب عن قرب وسرعة رد الفعل كوحدة تدريبية إضافية.

رسالة سيد عبدالحفيظ للاعبي النادي الأهلي أمام الترجي

وطالب مدير الكرة في حديثه مع اللاعبين بضرورة طي صفحة مباراة الذهاب أمام الترجي في نصف نهائي دوري الأبطال، والفوز الذي حققه الأهلي بهدف نظيف، مؤكداً أن مباراة العودة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ستكون أصعب بكثير من مباراة الذهاب.