نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز تذاكر معرض الكتاب وآلية الحجز الكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبانت اللجنة المنظمة لمعرض الكتاب طريقة حجز تذاكر معرض الكتاب الدولي للكتاب 2021 إلكترونيا، وكم سعر تذكرة الدخول وآلية الحجز الإلكتروني عبر موقع حجز التذاكر مجانا، حيث ينطلق المعرض في الـ30 من يونيو الحالي وحتى 15 يوليو المقبل الدورة الـ52، وهي الدورة التي تسببت الظروف الصحية الاستثنائية الراهنة في تأجيلها منذ يناير الماضي، وسوف تقام الدورة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحديدا في 4 قاعات تحتضن 756 جناحا، وذلك على مساحة إجمالية 40 ألف متر، ويشارك فيها 1218 ناشرًا وجهات رسمية مصرية وأجنبية وتوكيلات، وتشارك أيضا بالدورة الحالية 25 دولة، منهم 7 دول أفريقية و12 آسيوية علاوة على عدد 5 بلدان أوروبية بالإضافة إلى أمريكا.

طريقة حجز تذاكر معرض الكتاب

تشهد الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة من الإجراءات يأتي على رأسها، إطلاق مبادرة “ثقافتك كتابك” التي تضم مئات العناوين لايزيد سعر الكتاب فيها عن 20 جنيها، ويشمل جديد هذه الدورة ما يلي:

يتم حجز تذاكر الدخول إلى المعرض عبر منصة إلكترونية خاصة بالمعرض.

إتاحة 7 مسارات رئيسية خاصة بأنشطة البرنامج الثقافي الإلكتروني.

إضافة لتوفير 11 خط أتوبيس لنقل جمهور المعرض، تعمل عليها 118 سيارة من كافة أنحاء محافظة القاهرة.

إتاحة خدمة نقل مجانية من وإلى محطة مترو أرض المعارض تحديدا بمدينة نصر، وذلك طوال مدة المعرض.

ويتم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها إدارة المعرض تجنبًا لتفشي الفيروس المستجد.

موقع حجز تذاكر معرض الكتاب 2021

تشهد المنصة الإلكترونية التي تم الإعلان عن أنها المنصة التي يتم من خلالها حجز تذاكر حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالاً كبيرًا حيث تم حجز أكثر من 17 ألف تذكرة، وذلك خلال ساعة واحدة منذ بدء إتاحة الحجز على المنصة، فضلا عن المميزات التالية:

يتم حجز تذكرة معرض الكتاب 2021 مجانًا عبر دخول موقع معرض الكتاب (https://cairobookfair.gebo.gov.eg).

يقوم الراغب في الحجز بالدخول على المنصة ومن ثم الضغط على “احصل على التذكرة الآن”.

تشمل المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض.

تتضمن أيضا إمكانية الحصول على الإصدارات، وذلك عن طريق البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، ومعرفة أجندة الأنشطة والفعاليات، التي سيتاح بالفعل إجراؤها افتراضيًا (أون لاين)، إضافة إلى معرفة خريطة المعرض.

خطوات حجز التذاكر إلكترونيًا مجانًا

أوضحت اللجنة المنظمة والمسؤولة عن المعرض، طريقة حجز تذاكر معرض الكتاب 2021 مجانا عن طريق النت، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

ومن ثم إدخال بعض البيانات الأساسية مثل: الاسم الأول، واسم العائلة ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني وتاريخ حجز التذكرة.

يتم دخول الأطفال أقل من الـ10 سنوات مع ذويهم دون حجز مسبق.

بينما يستثنى الأطفال فوق سن العاشرة من إدخال الرقم القومي، ذلك لكونهم لا يحملون بطاقة رقم قومي.

يقوم النظام بارسال التذكرة على البريد الإلكتروني بعد الانتهاء من إجراءات عملية حجزها.

وترسل التذكرة أيضًا على رقم الهاتف المستخدم في عملية الحجز، كما ترسل أيضًا على واتساب.

وتتضمن التذكرة على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

تنتهى صلاحية التذكرة بعد الدخول للمعرض مرة واحدة فقط، وهي الوسيلة الوحيدة لدخول المعرض.

الحد الأقصى للحجز 4 تذاكر لكل رقم هاتف، وللحاجز استخدامها خلال يوم واحد أو في أيام طوال مدة المعرض.

يستثنى من حجز تذكرة الدخول الشخص الذي يرافق أحد كبار السن أوذوي الهمم.

إضافة إلى الحق لتلك الفئات في الدخول من أي بوابة ولهم مسار محدد يبدأ من البوابة التي يدخلون منها، وذلك بقصد التسهيل عليهم وحتى يتمكنوا من الاستمتاع بزيارة المعرض.