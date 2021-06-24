فيديو .. التأمينات تعرض تفاصيل أقصى وأقل زيادة لـ المعاشات من أول يوليو

جدة - نرمين السيد - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعى، إن صرف زيادت المعاشات والمقررة بـ 13% سيبدأ من أول يوليو المقبل، موضحا أن أقصى زيادة للمعاش ستكون 1.053 جنيها، بينما ستكون أقل زيادة بواقع 117 جنيها.





وأضاف، فى تصريحات لـ برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إن المعاش يختلف عن المرتب، حيث إن الموظف الذى يعمل يتلقى مرتبه نهاية الشهر، بينما المعاش يستحق الصرف منذ أول الشهر، قائلا: "تم الاستعداد لتلك الزيادة وتم تحويلها لحسابات أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين ونصف مليون مواطن". ولفت رئيس الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعى إلى أن زيادة المعاشات لأصحاب المعاش سواء لـ القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن الزيادة تكلفتها 31 مليار جنيه.

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