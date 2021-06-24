الليلة .. انقطاع وضعف المياه عن عدة مناطق فى القاهرة لمدة 10 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق سوق السلاح، بالإضافة إلى منطقة الدرب الأحمر اعتبارا من الساعة الـ 8 من مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الـ 6 من صباح غد الجمعة.





وقالت الشركة، فى بيان لها: "تشهد مناطق سوق السلاح بالقاهرة انقطاع المياه، كما تشهد منطقة الدرب الأحمر ضعفا فى المياه، مساء اليوم الخميس، وذلك لقيام الشركة بتغيير منظومة تغذية المياه لمناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الأحمر والقلعة من محطة مياه روض الفرج إلى محطة مياه الفسطاط، لمنع تسرب المياه أسفل خطوط مترو الأنفاق بمحطة مترو السيدة زينب". وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما أعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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