طقس الخميس .. ثبات درجات الحرارة ورياح تنشط أحيانا .. القاهرة 35

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وكشف الخبراء أن الطقس سيكون لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. حالة الطقس اليوم وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة وعن حالة البحرالمتوسط، أكد خبراء الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية .. أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 35 23 الإسكندرية 30 21 وادى النطرون 33 21 طنطا 34 22 شبين الكوم 35 22 دمنهور 33 21 بلطيم 29 20 مطروح 29 21 السلوم 34 20 سيوة 37 21 بورسعيد 31 23 دمياط 30 21 الزقازيق 35 22 المنصورة 34 21 الإسماعيلية 35 20 السويس 35 21 العريش 31 20 رفح 31 20 رأس سدر 36 24 نخل 34 16 نويبع 37 26 طابا 33 20 كاترين 31 17 الطور 34 24 شرم الشيخ 38 28 الغردقة 38 27 مرسى علم 37 26 الفيوم 35 22 بنى سويف 36 21 المنيا 37 23 أسيوط 38 24 سوهاج 39 24 قنا 40 25 الأقصر 41 25 أسوان 42 26 ادفو 43 26 أبوسمبل 42 25 الوادى الجديد 42 26 حلايب 34 28 شلاتين 35 26

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