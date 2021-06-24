صورة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ 5 ايام المقبلة

جدة - نرمين السيد - ونشرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة والتى تشهد ارتفاعا تدريجيا تصل ذروتها يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين حيث تسجل درجات الحرارة 38 درجة. حالة الطقس جدير بالذكر، أن الأرصاد أعلنت أن طقس اليوم الخميس سيكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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