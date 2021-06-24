ننشر أسعار الكهرباء الجديدة أول يوليو 2021 والشرائح التي ستُطبق عليها هذه الزيادة

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا أسعار الكهرباء الجديدة بداية يوليو 2021، وذلك وفق خطة الحكومة الإقتصادية لرفع الدعم عن الكهرباء للمساهمة في خفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، والتي تتحمل المزيد من الأعباء كلما استمر أو زاد الدعم.

أسعار الكهرباء الجديدة يوليو 2021

ووفق متحدث وزارة الكهرباء الرسمي أيمن حمزة خلال لقاء هاتفي له مع الإعلامي أحمد موسى على شاشة قناة صدى البلد الفضائية، فإنه قد تم وضع خطة مدتها خمس سنوات لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، مؤكداً أن هذه الخطة معلنة ومعروفة للجميع.

وأشار حمزة إلى أن أسعار الكهرباء الجديدة سوف يتم تطبيقها على الشريحتين الأولى والثانية فقط، وذلك بواقع 10 قروش على كل كيلو وات، وسوف تظل باقي أسعار الشرائح كما هي دون زيادة جديدة ومنها أسعار الكهرباء للإستهلاكات الصناعية، مشيراً إلى أنه أول يوليو سوف يتم تطبيق هذه الزيادة.

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وبالتالي فإن الأسعار الجديدة للكهرباء والأسعار الثابتة تأتي وفق الجدول التالي.