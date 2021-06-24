أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 24 يونيو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنظم وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع شركة "جنرال إليكتريك" الرقمية، وشركة "أيقن" للتكنولوجيا الرقمية، مؤتمراً صحفياً للإطلاق الرسمى للمبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحضور المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى وعدد من الوزراء.

موسكو

تختتم بالعاصمة الروسية موسكو اجتماعات الجولة الرابعة لمفاوضات إبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى، الذى يضم روسيا الاتحادية- بيلاروسيا - كازاخستان - أرمينيا - قيرغيزستان.

أسوان

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة والتى تحمل اسم دورة النيل بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

القاهرة

تعقد الهيئة العامة لـ دار الكتب والوثائق القومية ندوة تحت عنوان: "تنمية العلاقات المصرية الإفريقية بعد 30 يونيو 2013" فى مقر الهيئة بكورنيش النيل بمشاركة الدكتور أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، ومقرر اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر، والدكتور السيد فليفل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة كمقرر للندوة.

القاهرة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر نادى الزمالك، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة 27 للدورى الممتاز.