تفاصيل محاولة أحد الأشخاص الانتحار أسفل عجلات مترو الشهداء

جدة - نرمين السيد - أوضح أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تفاصيل محاولة انتحار أحد الأشخاص تحت عجلات المترو، وتحديدا فى محطة الشهداء بالخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب".





وقال، فى تصريحات له، إن الشخص قام بإلقاء نفسه أثناء دخول قطار مترو الأنفاق إلى محطة الشهداء بالخط الثانى "شبرا الخيمة – المنيب، متابعا: "تم تلقى مكالمة من قائد القطار إلى غرفة التحكم المركزى بوجود مواطن يحاول الانتحار وتم استخدام رباط فرامل الطوارئ من قبل قائد القطار"، مشيرًا إلى أنه تم فصل التيار الكهربى عن محطة الشهداء.

وأوضح متحدث المترو أنه تم إصدار تعليمات بمسير القطار فوارغ حتى محطة شبرا الخيمة الانتهائية بالخط الثانى لمترو الأنفاق، لافتا إلى أن هذه الحادثة تسببت فى توقف الحركة لمدة 10 دقائق، وتم استئنافها بعد عودة التيار الكهربى إلى محطة الشهداء.