وقال، فى تصريحات له، إن الشخص قام بإلقاء نفسه أثناء دخول قطار مترو الأنفاق إلى محطة الشهداء بالخط الثانى "شبرا الخيمة – المنيب، متابعا: "تم تلقى مكالمة من قائد القطار إلى غرفة التحكم المركزى بوجود مواطن يحاول الانتحار وتم استخدام رباط فرامل الطوارئ من قبل قائد القطار"، مشيرًا إلى أنه تم فصل التيار الكهربى عن محطة الشهداء.
وأوضح متحدث المترو أنه تم إصدار تعليمات بمسير القطار فوارغ حتى محطة شبرا الخيمة الانتهائية بالخط الثانى لمترو الأنفاق، لافتا إلى أن هذه الحادثة تسببت فى توقف الحركة لمدة 10 دقائق، وتم استئنافها بعد عودة التيار الكهربى إلى محطة الشهداء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل محاولة أحد الأشخاص الانتحار أسفل عجلات مترو الشهداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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