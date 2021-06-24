مواعيد مباريات اليوم الخميس .. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة بوليفيا ضد أوروجواي وتشيلي أمام باراجواي في بطولة كوبا امريكا2021.

ويرصيد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب بوليفيا أمام أوروجواي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 11 مساءً beIN Sports HD 5 Max

تقام تشيلي أمام باراجواي والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة 2 فجر الجمعة عبر قنوات beIN Sports HD 6 Max.

مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب فلسطين أمام نظيرة جزر القمر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساءً beIN Sports HD

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة كيتشي (هونج كونج) أمام نظيرة بورت أوثوريتي تايلاند والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة12 ظهراً

تقام مباراة جوانزو الصيني أمام الصيين سيريزو أوساكا اليابان والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة 12 ظهراً.

حسم المنتخب السويدي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط من أصل ثلاث مباريات، ويليه في المركز الثاني المنتخب الإسباني برصيد 5 نقاط، وفي المركز الثالث المنتخب السلوفاكي برصيد 3 نقاط، وفي المركز الرابع والأخير المنتخب البولندي برصيد نقطة وحيده.

حقق المنتخب الإسباني الفوز علي المنتخب السلوفاكي، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في لقاء الجولة السثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوروبا 2020، في نسختها السادسة عشر.

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا ومنتخب البرتغال بنتيجة التعادل الإجابي، بهدفين مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج نتيجة لقاء الفريقين.

تقدم المنتخب البرتغالي في نتيجة المباراة في الدقيقة الواحده والثلاثون من عمر المباراة عن طريق كريستيانو رونالدو، من خلال ضربة جزاء.

حسم التعادل الإجابي لقاء المنتخب الألماني والمنتخب المجري بنتيجة هدفين مقابل هدفين في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة امم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج نتيجة لقاء الفريقين في المباراة.

تقدم المنتخب المجري في المباراة في الدقيقة الحاديه عشر من عمر المباراة عن طريق آدم زالاي، من خلال كرة عرضية من جهة اليمين قابلها آدم زالاي برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار مانويل نوير.

المنتخبات المتأهلة للدور الـ 16 من بطولة اليورو 2020