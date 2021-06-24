اجتماع مجلس الوزراء وتصريحات وزير الخارجية بشأن ليبيا .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى وتحت عنوان "توجيه رئاسى بالاهتمام بجودة التعليم الفنى"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن دكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أن التعليم الفنى يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك من خال التوجيه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى التخصصات الصناعية والاستثمارية والاتجاه إلى توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، حيث عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استراتيجية تطوير التعليم الفنى ودور التكنولوجيا الحديثة فى تطبيقاتها، وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى خصائص منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، فى مصر، التى أعدتها الوزارة بصفتها الجهة الرئيسة المسئولة عنها، والتى تقدم خدمات التعليم الفنى النظامى فى مرحلة التعليم قبل الجامعى.

وأشار إلى أن عدد طلاب التعليم الفنى بها خلال العام الدراسى الحالى 2020/2021 تخطى مليونى طالب.

وفى صحيفة "المصرى اليوم"، وتحت عنوان "تجهيز أكبر مجمع "للقاحات كورونا" فى مصر"، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إعداد مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر، لتصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات فى الشرق الأوسط وإفريقيا، مزودة بخطوط إنتاج جديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت نحو 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات.

وتحت عنوان "الحكومة: مشروعات تطوير الريف ممتدة إلى كل جزء على أرض مصر"، ذكرت صحيفة "الوطن" أن الدكتور مصطفى مدبولى، أكد أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى مبادرة تنموية تحظى بمرتبة متقدمة ضمن أولويات عمل الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، بما يعكسه حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على المتابعة المستمرة للخطوات التى تتم لبدء تنفيذ هذه المبادرة، والتوجيهات الدائمة للحكومة بأهمية التخطيط الجيد فيما يتعلق بتحديد القرى المستهدفة والمشروعات ذات الأولوية، وصياغة برامج العمل ومعدلات التنفيذ، وذلك بالنظر إلى مستهدفات هذه المبادرة التى تمثل فرصة حقيقية لتغيير وجه الحياة فى مصر، حيث يستفيد بالمبادرة نحو 60% من عدد السكان.

وفى صحيفة "الأهرام"، وتحت عنوان "شكرى يحذر أمام "برلين-2" من عودة التوتر ويدعو لإجراء الانتخابات فى موعدها"، أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أمس، موقف مصر الداعم لتطلعات الأشقاء فى ليبيا، ومساندة الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية شاملة تنهى الصراع وتحقق انسحاب القوات الأجنبية من الأراضى الليبية، مع التشديد على أهمية إجراء الانتخابات المقررة فى موعدها.

وخلال مشاركة شكرى، فى مؤتمر "برلين-2" الوزارى، حول التسوية السياسية فى ليبيا، بالعاصمة الألمانية أمس، دعا شكرى المجتمع الدولى إلى العمل جنبا إلى جنب مع المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ الاستحقاق الانتخابى الذى طال انتظاره، لكونه الأولوية الأولى فى برنامج عمل السلطة التنفيذية المؤقتة، وينبغى أن تتضافر جميع الجهود لضمان حتمية إجراء هذا الاستحقاق فى موعده، لافتا إلى أن أى تسويف فى مسألة إجراء الانتخابات فى موعدها سيكون له تداعيات سلبية على ما تحقق من تقدم فى ليبيا خلال الأشهر الماضية، محذرا من عودة حالة التوتر والتصعيد مرة أخرى.

وشدد شكرى على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 2570 بما فيه من نص صريح على مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل التراب الليبى دون مماطلة، وأنه ليدعو للقلق ما لمسناه خلال المداولات من محاولات للتنصل من هذا الالتزام الواضح والذى أقره مجلس الأمن. وأوضح أن مصر حذرت قبل عام من تبعات استمرار الصراع المسلح على الأمن القومى الليبى خاصة، وعلى دول جوارها العربى والإفريقى عامة، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات، فى حالة أى تجاوز للخط الأحمر "سرت/الجفرة"، لحماية أمنها القومى وحفظ ميزان القوة فى حالة الإخلال به.

وقد دعا المشاركون فى المؤتمر إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن هناك مخاطر أمنية تهدد الانتخابات ومنها سيطرة المرتزقة. وشدد على ضرورة "تجاوز كل العقبات لإجراء الانتخابات الليبية فى موعدها"، بينما شدد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس ونظيره الأمريكى أنتونى بلينكن على أهمية مغادرة المرتزقة الأجانب من ليبيا.

أخبار الصحف

وتحت عنوان "الانكتاد": مصر الأولى فى جذب الاستثمارات بأفريقيا"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استعرض تقريراً أعده المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول عدد من النتائج الإيجابية التى تضمنها تقرير الاستثمار العالمى لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد".

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على حوار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى مع رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وتحت عنوان "إطلاق المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإدارى بالدولة قريبا"، حيث ذكرت الصحيفة أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، أعلن بدء الجهاز فى إعداد المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإدارى وذلك فى ضوء ما تم إنجازه من الخطة التى وضعتها الحكومة المصرية فى عام 2014، حيث تم مخاطبة الوزارات المعنية لترشيح من يمثلها فى اللجنة التى سيتم تشكيلها للوقوف على ملامح المرحلة الثانية من الخطة ومن المتوقع إعلانها قريبا.

وقال رئيس الجهاز، خلال حوار مع الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه بالفعل تم إنجاز الكثير من متطلبات المرحلة الأولى من الإصلاح الإدارى وأحدثت حراكا كبيرا يمكن للموظف أن يشعر به وكذلك متلقى الخدمة وهو المواطن والذى نعتبر رضاءه هو المقصد والهدف، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة الإصلاح الإدارى فى عام 2014، التى سعت من خلالها إلى مأسسة عملية الإصلاح وضمان استدامتها، بهدف خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومُحَوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن،موضحا أن الخطة شملت 5 محاور وهى؛ الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بعدد الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والذين تم تدريبهم، أوضح الشيخ أن الجهاز انتهى من تدريب 49 ألفا و 360 موظفا حتى 19 يونيو الجارى، منهم 26 ألفا و497 موظفا تم تدريبهم على برامج أساسيات، و 20 ألفا و 772 موظفا تم تدريبهم على حزمة برامج الجدارات و 2091 موظفا على البرامج التخصصية، مشيرا إلى أن الخطة التنفيذية لتدريبهم تضم حِزْمة برامج أساسية تقدّم لكل الموظفين المرشحين للانتقال، حيث تشْمل التدريب على الموضوعات المتعلقة برفع الوعى الوطنى وباللياقة الوظيفية، كما تشتمل أيضاً على شرح مقومات نجاح الدولة، والتعريف بمؤسساتها والمشروعات الكُبرى التى يتم تنفيذها فى المجالات المختلفة، ومفاهيم الحَوْكَمَة ومكافحة الفساد، فضلاً عن المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلى والتحول الرقمى وإدارة التغيير.

وأضاف أن الخطة تضم أيضا حزمة برامج الجدارات والتى تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، وفى هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبى لكل موظف مُرشّح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيباً للاحتياجات من الجدارات السلوكية التى تم التقييم على أساسها، وعليه يتم تدريب مَنْ يحتاج إلى جدارة معينة وفقاً للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلاً من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجدانى، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعى، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.

وتحت عنوان "وزير الداخلية خلال استقباله وفد لجنة الدفاع والأمن القومى بالنواب: تطوير آليات العمل داخل القطاعات الأمنية"، استقبل وزير الداخلية محمود توفيق، وفدًا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وذلـك فى إطـار تفعيل وتعزيز مسارات التعاون.

واستعرض الوزير جانباً من الإستراتيجية الأمنية، والتى تتسم بأنها محددة الرؤى مكتملة الأهداف للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، من خلال تحقيق الانضباط فى الشارع المصرى، فضلاً عن المواجهة الحاسمة للجريمة بمختلف أشكالها وأنماطها، وتوجيه الحملات الأمنية بصفة مستمرة، لاستهداف البؤر الإجرامية، وسرعة ضبط العناصر الإجرامية، اعتماداً على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية المتطورة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث آليات العمل داخل كافة القطاعات الأمنية.

ومن جانبهم، أكد أعضاء اللجنة حرصهم على دعم أطر التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة، بما يعزز الجهود والتضحيات المخلصة التى يبذلها رجال الشرطة فى الدفاع عن الوطن، والتى هى محل تقدير من الشعب المصرى، معربين عن تطلعهم لاستمرار تبادل الرؤى بين الجانبين، بما ينعكس على مصلحة خدمة قضايا الوطن والمواطن.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على تصريحات وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، وتحت عنوان "الوزير: المسئولون عن السكك الحديدية لم يعاونوا فى التطوير"، نقلت الصحيفة عن وزير النقل قوله إنه تعهد منذ توليه حقيبة النقل بالتطهير والتطوير لمرفق السكك الحديدية، وبأنه لن يكون هناك مكان لفاسد أو مهمل أو مقصر وسيتم فصل كل من يخطئ ويؤدى خطئه إلى حادثة تزهق أرواحًا أو تتسبب فى خسائر مادية لأموال الشعب.

وأضاف الوزير أننى لم أجد المعاونة الكافية من قيادات وموظفى الهيئة على الرغم من تقديم كل أنواع الدعم لهم للعمل على النهوض بالمرفق وتوفير الدولة جميع الإمكانيات.

وفى "الأهرام" أيضًا، وتحت عنوان "المركزى": إعفاء المواطنين من رسوم التحويلات والسحب النقدى"، ذكرت الصحيفة أن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى قرر مد سريان بعض القرارات التى سبق اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واستمرارا لجهود البنك المركزى المصرى الاستباقية فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، التى تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومى والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى واستقرار القطاع المصرفى.