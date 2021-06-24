كثافات مرتفعة بمحور 26 يوليو.. وطرق الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل جيد

جدة - نرمين السيد - وتعمل كل الطرق الدائرية بتعمل بشكل جيد، فيما عدا أحجام متفرقة بالدائرى بمناطق أعمال التوسعة أعلى مناطق بالخصوص والمرج المتجه لنفق السلام، وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب والبساتين المتجه لمنزل الاتوستراد.

وبالنسبة لطرق محافظات الوجه البحرى والقبلى فتعمل بشكل جيد، ولا تتعدى معدلات السير فيها 55%.

وفى الجيزة، تعمل أغلب المحاور بشكل جيد، عدا بعض الأحجام أمام محطة مترو الجامعة للقادم من فيصل ومتجه للدقى، ويفضل سلوك منزل شارع مراد أو شارع الجامعة كبديل مناسب.

وفى القاهرة، توجد أحجام مروية أعلى كوبرى حدائق القبة للقادم من الزاوية لكوبرى الفنجرى، ويفضل سلوك شارع مصر والسودان كبديل مناسب، كما توجد أحجام أعلى كوبرى المطرية للقادم من شارع الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، ويفضل استخدام كوبرى سراى القبة.

ويشهد مطلع كوبرى السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدنية بعض الأحجام المرورية، ويفضل سلوك الملك الصالح وشارع القصر العينى.

وفى الكورنيش تظهر أحجام متفرقة من منطقة الساحل حتى السبتية للمتجه للتحرير، وجميع الكبارى المستخدمة لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة بتعمل بشكل جيد.