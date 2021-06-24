بدء امتحان مادة البلاغة لطلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية

جدة - نرمين السيد - ويؤدى 113 ألفا و473 طالب وطالبة الامتحان فى 609 لجنة، حيث تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى يوم والأدبى فى يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم جميع العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تم تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.

كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

وتنتهى الامتحانات يوم 1 أغسطس ،على أن تنعقد امتحانات الدور الثانى للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهى يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.