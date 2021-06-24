/637109/موعد-مباراة-الزمالك-و-الاتحاد-فى-ثالث-جولات-نهائى-دورى-السلة-رجال

تقام اليوم الخميس مباراة تجمع بين فريق الزمالك والاتحاد السكندري فى تمام الساعة السابعة مساء، الجولة الثالثة من منافسات الدور النهائي ببطولة دوري سوبر السلة، فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ويرصيد دوت الخليج موعد المباراة:

وخسر الزمالك أمام الاتحاد السكندرى فى أولى جولات الدور النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة بنتيجة 56 / 83 فى المباراة الأولى، بينما تمكن فريق الزمالك من الفوز في ثاني مواجهات دور نهائي دوري السوبر أمام نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 80/70.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى السلة بعد الفوز على الجزيرة 3/0 فى مواجهات best of 5، بينما تأهل الاتحاد السكندري بعد الإطاحة من الأهلي بالفوز على الأحمر 3/0 فى منافسات نفس الدور.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دوري السلة بعد الفوز على الجزيرة في ثلاث مباريات من مواجهات best of 5، بينما تأهل الاتحاد السكندري بعد الفوز على الأهلي بنفس النتيجة بمنافسات نفس الدور.

وخسر الزمالك من الاتحاد بنتيجة 83-56 في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين بالدور النهائي، وأصبح الفريق بحاجة للفوز في مباراة اليوم لانتعاش فرصه في حصد لقب الدوري.

ويتطلع الزمالك للتتويج باللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

والجدير بالذكر أن مباريات النهائي ستشهد تطبيق تقنية الفيديو مثلما حدث في منافسات الدور نصف النهائي، الذي أقيمت مبارياته على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.

الزمالك ملك الأرقام القياسية في كأس مصر خلال السنوات الأخيرة

ومن ناحيه اخري نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التأهل لنصف النهائي من بطولة كأس مصر للمرة العاشرة على التوالي بعد الانتصار على مصر المقاصة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، ويمتلك الزمالك الرقم القياسي في التأهل للدور نصف النهائي بعدما بلغ الفارس الأبيض المربع الذهبي في 17 مرة متتالية في الفترة من 1947-1948 حتى 1963-1964، نجح الفريق في بلوغ النهائي 10 مرات وودع البطولة من الدور نصف النهائي في 6 مرات

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع أسوان في نصف نهائي البطولة، علما بأن الأبيض توج باللقب في 6 مرات في آخر 9 مواسم، وخرج من نصف النهائي مرتين، وجاء في المركز الثاني في مراة واحدة