/637111/موعد-مباراة-أوروجواي-ضد-بوليفيا-في-كوبا-أمريكا-2021-والقنوات-الناقلة

تقام مباراة منتخب أوروجواي بمنافسه بوليفيا والمقرر إقامتها في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم، الخميس، في مواجهة قوية بالجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2021، علي ملعب "أرينا بانتانال" في البرازيل.

ويرصيد دوت الخليج موعد المباراة:

والجدير بالذكر أن منتخب أوروجواي قد تعادل مع تشيلي بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا 2021

ويتمسك منتخب أوروجواي بقيادة لويس سواريز وإدينسون كافاني، بالتأهل إلى الدور ربع النهائي في كوبا امريكا، رغم صعوبة المهمة حيث لعب مباراتين خسر الأولي وتعادل في الثانية، ليحصد نقطة وحيدة تضعه في المركز الرابع بالمجموعة الأولي ببطولة كوبا أمريكا.

القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي وبوليفيا في كوبا أمريكا 2021

شبكة "بي إن سبورتس" تنقل منافسات البطولة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتم بث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي "beIN Sports HD 5 Max" و"beIN Sports HD 6 Max".

ويدخل المنتخب الأوروجواياني المباراة برصيد نقطة واحدة، حيث خسر من الأرجنتين وتعادل مع منتخب تشيلي ولم يحقق أي فوز.

تشكيل الأوروجواياني المتوقع

في حراسة المرمى : فيرناندو موسيليرا

وفي خط الدفاع : جيوفياني جونيزاليس – جوسيه جمينيز – ديجيو جودين – مارتياز فينا

وفي خط الوسط : فدريكو فاليفيدري – رودريغو بنتانكور – لوكااس توريراا – نيكولا دى لاكروز

وفي خط الهجوم : سواريز – ايديسون كافاني.

الأرجنتين

والجدير بالذكر أن حقق منتخب الأرجنتين فوزا ثمينا على نظيره منتخب أوروجواى بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب "ماني جارينشا الوطني"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى فى بطولة كوبا أمريكا 2021 التى تستضيفها البرازيل حاليا وتستمر حتى يوم 11 يوليو المقبل.

جاء هدف فوز منتخب الأرجنتين بالمباراة عن طريق اللاعب جوديو رودريجيز فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء، من رأسية قوية بعد متابعته لعرضية ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وأهدر لاوتارو مارتينيز مهاجم منتخب التانجو فرصة خطيرة فى الدقيقة السابعة، بعد أن فشل وضع الكرة بالشباك بعد ارتداد الكرة من حارس أوروجواى بعد تصديه لتسديدة ميسي.

وطالب منتخب أوروجواى باحتساب ركلة جزاء فى الدقيقة 28 بعد سقوط كافانى داخل منطقة الجزاء، ولكن رفض الحكم احتسابها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتساوى مع المنتخب التشيلى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

الجدير بالذكر أن قواعد بطولة كوبا أمريكا 2021 تنص على تأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية