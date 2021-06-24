الترجي التونسي يصل القاهرة اليوم استعداداً لمواجهة الأهلي فى نصف نهائي أفريقيا

/637112/الترجي-التونسي-يصل-القاهرة-اليوم-استعدادا-لمواجهة-الأهلي-فى-نصف-نهائي-أفريقيا

يصل فريق الترجي التونسي اليوم الخميس إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصيد دوت الخليج موعد وصول بعثة الترجي التونسي:

فبما يحتاج بطل تونس للفوز فقط بنتيجة أفضل من 1 / 0 لضمان الصعود إلى نهائي أفريقيا بعدما خسر من الأهلي بهدف نظيف في مباراة الذهاب على ملعب رادي يوم السبت المقبل، بينما يسعي المارد الأحمر في الفوز والتأهل إلي النهائي وحسم اللقب العاشر في تاريخ القلعة الحمراء.

وشهدت مباراة الذهاب أحداث من الشغب من جماهير فريق الدم والذهب دفعت الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع في التعامل مع شغب الجماهير، وهو ما تسبب في تأخير انطلاق المباراة لأكثر من ساعة.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

الكاف

ومن ناحيه اخري قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، يوم الاثنين الماضي، تشكيل جولة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي المصري قد فاز على مضيفه الترجي التونسي، في ملعب رادس، بهدف دون رد، كما انتصر كايزر تشيفز بنفس النتيجة على الوداد البيضاوي في المغرب.

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.