/637113/انخفاض-فى-سعر-الطماطم-تعرف-على-اسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم

انخفض سعر كيلو الطماطم،في السوق المصري اليوم الخميس 24/6/2021، ويرصد موقع دوت الخليج بشكل يومي أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للقراء والمتابعين، ليبقوا على دراية بأسعار السوق، والتي تنوعت ما بين الكانتلوب، والخيار البلدي ،البرقوق، البامية، والتي جاءت كالتالي:

اسعار الخضروات شهدت أسعار الخضروات اليوم فى السوق المصري، تراجعا لبعض الانواع، مثل سعر الطماطم من ما بين 1.50 – 2.75 جنيهات ووصل سعر كيلو القلقاس من 3.5 لـ6.5 جنيهات وسجل سعر كيلو البصل من 1.5-3 جنيه واستقر سعر الخيار البلدي 2-3.5 جنيه ووصل البنجر إلى 4 جنيهات وكما استقر سعر البطاطس من 2-4 جنيهات ووصل سعر كيلو الكوسة من 2.5- 4.5 جنيه وارتفع سعر الفاصوليا 4- 5.5 جنيهات والفلفل الرومي بـ4.50 جنيه وسجل كيلو بامية من 9-13 جنيها والبسلة 3 إلى 5 جنيهات الليمون البلدي بين 6-16 جنيهات وكيلو الباذنجان البلدي تراوح 1.5-2.5 جنيهات والملوخية 2-4 جنيه أسعار الفاكهة اليوم: وصل سعرالكانتلوب لـ 2.5-4.5 جنيهات. وترواح سعر الخوخ العريشي 7 – 11 جنيها. وبلغ سعر كيلو المانجو الزبدية من 10 لـ14 جنيها. ووصل كيلو التفاح المصري 10 جنيهات. ووصل كيلو المانجو العويسي ما بين 15-30 جنيها. وترواح سعر البرقوق 10-20 للكيلو. وصل سعر كيلو العنب الأحمر/ الأصفر لـ9 جنيهات. وسجل سعر الجوافة 6 – 9 جنيهات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض فى سعر الطماطم.. تعرف على اسعار الخضروات والفاكهة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.