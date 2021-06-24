طقس اليوم.. حار نهارا ومعتدل ليلا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الخميس، حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري،، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

يرصد دوت الخليج درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على انحاء جمهورية مصر العربية

معتدل ليلا

ويسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

ويكون الطقس على البحرالمتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترًا والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية،بينما يسود على البحرالأحمر طقس معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن الجمهورية :

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 33 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 35 22

دمنهور 33 21

بلطيم 29 20

مطروح 29 21

السلوم 34 20

سيوة 37 21

بورسعيد 31 23

دمياط 30 21

الزقازيق 35 22

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 35 20

السويس 35 21

العريش 31 20

رفح 31 20

رأس سدر 36 24

نخل 34 16

نويبع 37 26

طابا 33 20

كاترين 31 17

الطور 34 24

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 26

الفيوم 35 22

بني سويف 36 21

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

ادفو 43 26

أبوسمبل 42 25

الوادى الجديد 42 26

شلاتين 35 26

أبو رماد 35 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27