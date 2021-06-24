السفيرة المصرية فى طشقند تلتقى بوزير دعم الأسرة بأوزبكستان

جدة - نرمين السيد - وسلمت السفيرة، وفقًا لبيان صحفى اليوم الخميس، الوزير الدعوة للمشاركة فى الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة الذى سيعقد تحت رعاية وحضور رئيس الجمهورية خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو المقبلة.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين والنظر فى تبادل الخبرات حول موضوعات حقوق الإنسان، وخاصة تلك المتصلة بالمرأة، بالنظر إلى المستجدات التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة فى مجال الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والمرأة، للبناء على القواسم المشتركة التاريخية والثقافية، والصداقة التقليدية، والتقارب القيمى والثقافى بين الشعبين الصديقين، والتى توجتها الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أوزبكستان فى سبتمبر 2018 إذ أرست أساسًا هامًا لتوطيد العلاقات فى جميع المجالات.

وأكدت السفيرة أميرة فهمى على الأهمية التى توليها مصر، لتفعيل دور منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامى فى ضوء استضافتها لمقر تلك المنظمة الجديدة، مشيرة إلى تطلع مصر لدعم أوزباكستان لعمل المنظمة.