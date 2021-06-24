وزير التنمية: تكلفة مشروعات الريف المصرى بالجيزة تتخطى 6 مليارات جنيه

جدة - نرمين السيد - واستعرض شعراوى مع محافظ الجيزة، وفقًا لبيان صحفى، آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يجرى تنفيذها فى مركزى الصف وأطفيح فى 11 وحدة محلية قروية و42 قرية رئيسية وحوالى 90 تابعًا، والتى سيستفيد منها أكثر من مليون مواطن وستتخطى تكلفة المشروعات المخططة للتنفيذ خلال المرحلة الحالية حوالى 6 مليار جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المتابعة الدورية لرئيس الجمهورية لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة، بالإضافة الى الاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لسرعة الانتهاء من المشروعات المخططة فى التوصيات الزمنية المحددة وإزالة أى عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية فى حياتهم.

وقال أحمد راشد إن هناك تفقد ومتابعة بصورة مستمرة للمشروعات الجارية خاصة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة الانتهاء منها فى المواعيد المخططة لذلك وتذليل أى تحديات تواجه الجهات والشركات المنفذة نظرًا لأهمية تلك المشروعات الخدمية للمواطنين فى القرى بما يساعد فى تحسين أحوالهم المعيشية.

وأوضح محافظ الجيزة أن المشروعات المخططة للتنفيذ تشمل كل القطاعات الخدمية التى تهم أبناء القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والطرق والغاز والكهرباء والمجمعات الخدمية.

وحرص شعراوى، خلال اللقاء، على متابعة جهود محافظة الجيزة فى رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظة على مستوى نظافة الشوارع.

كما تابع شعراوى مع راشد المشروعات الخاصة بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة والتواصل مع بعض الشركات العاملة فى مجال المخلفات وجمع القمامة للدخول فى المنظومة الجديدة بما يساعد فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى لمحافظة الجيزة، باعتبارها من المحافظات السياحية المهمة خصوصًا فى ظل وجود المتحف المصرى الكبير والاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لهذا المشروع القومى الهام.

وشهد الاجتماع أيضًا متابعة جهود المحافظة فى رفع الإشغالات وإزالة اى تجاوزات فى ملف البناء، إذ أشار محافظ الجيرة إلى الحملات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق على مدار اليوم فى كل المناطق للتصدى لمحاولات البناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وحرص شعراوى على متابعة جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لاستمرار السيطرة على أعداد المصابين والحد من الارتفاع مرة أخرى والحفاظ على سلامة وصحة مواطنى المحافظة.

وعرض أحمد راشد جهود الأجهزة المعنية للحملات اليومية التى تقوم بها على المطاعم والمقاهى والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق ومنع استخدام الشيشة وارتداء الكمامات الواقية.

وشدد شعراوى على ضرورة استمرار تلك الحملات والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية او لتقديمها الشيشة للمواطنين.

كما شهد اللقاء أيضاً متابعة جهود المحافظة فى تنفيذ مشروعات تطوير وتوسعة الطرق وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور المرورية الجديدة والممشى السياحى بمنطق المريوطية والتى سوف تسهم فى عودة الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة والنسق العام وتحقيق السيولة المرورية والقضاء على الاختناقات المرورية وحل التكدسات.

كما تم استعراض مقترحات الخطة الاستثمارية والمشروعات التى سيتم تنفيذها فى العام المالى المقبل بما يساهم فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومواصلة عملية التنمية وتلبية طموحات مواطنى المحافظة خصوصًا فى المناطق الأكثر احتياجًا.