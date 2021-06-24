بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان محافظة كفر الشيخ أن حركة التنقلات شملت ندب كلاً من:-

- رضا رجب محمود سلامة، للعمل نائبا لرئيس مدينة مسير.

- محمد سعيد عبداللطيف حامد، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة كفرالشيخ لشؤون الإزالات والإشغالات.

- على محمود طه عمار، للعمل مساعداً لنائب رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ لشؤون الإزالات والإشغالات.

- إبراهيم عبدالحميد على حجاج، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الحمراء.

- الصاوى فكيه الصاوى مختار، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية محلة موسى.

- بهاء عبدالجواد السيد على، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية محلة القصب.

- محسن عبدالرسول درويش، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية متبول.

- نادية عبداللطيف احمد، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية كفر المنشى.

- حاتم مختار عبدالخالق عبدالحميد، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

- جمال رجب محمد ابراهيم، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم.

ويأتى هذا فى إطار حرص جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطوير كفاءة الجهاز الإدارى والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد فى الشارع والتعامل الفورى مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً اياهم للعمل على تحسين مستوى الأداء الإدارى، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأى مخالفات سواء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائى.