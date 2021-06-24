جامعة الإسكندرية تهنئ أبطالها المؤهلين للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2021

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالبة مريم الزهيرى بالفرقة الثالثة- كلية التجارة شعبة اللغة الفرنسية، لتأهلها لتمثيل مصر فى سلاح الشيش، فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، كما هنأ اللاعب عمر محمد العربى، ابن كلية التربية الرياضية بأبو قير، وأول إفريقيا والمؤهل للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو هذا العام فى رياضة الجمباز، متمنيا لهما التوفيق وإحراز ميداليات أولمبية تضاف إلى الإنجازات التى تحققها الرياضة المصرية وترفع اسم مصر عاليا فى هذا المحفل الرياضى العالمى.





وأعرب الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة، عن فخر الكلية بابنتها الواعدة، باعتبارها نموذجا إيجابيا للطلاب، مؤكدا أن الأبطال هم من يصنعون التاريخ، لافتا إلى أن مريم من الطلاب المتفوقين علميا، بالإضافة إلى تفوقها الرياضى، ومؤكدا أن الكلية ستتولى تقديم كل الدعم والمساندة لبطلة مصر، ومتابعة إذاعة مبارياتها من خلال قاعة المؤتمرات بالكلية.

كما أشار الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بأبى قير، أن هؤلاء الأبطال يعدون نماذج جيدة للشباب يجب الافتخار بها، وتعريف الشباب والمجتمع بانجازاتهم، وتقديم الرعاية والمساندة لمثل هذه النماذج الإيجابية باعتبارهم قدوة طيبة لباقى الطلاب.

ومن جانبهم، أكد الأبطال الرياضيين أنهم سيبذلون كل جهدهم من أجل الحصول على ميدالية فى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو متوجهين بالشكر لكل من ساهم فى هذا الإنجاز الرياضى.

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