إنفوجراف - الفيوم.. إنشاء وتطوير 264 مدرسة بـ1.1 مليار جنيه فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن إنشاء وتطوير 264 مدرسة تشمل 3.538 فصلا بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية، وذلك بإجمالى تكلفة نحو 1.1 مليار جنيه.





وأوضح محافظ الفيوم، أن هذه المشروعات تشمل 42 مشروعا بمركز ومدينة الفيوم، بإجمالى 531 فصلا، بتكلفة 177 مليون و873 ألف جنية، و62 مشروعا بمركز ومدينة اطسا بإجمالى 807 فصول، بتكلفة 199 مليون و 143 ألف جنيه، وفى مركز أبشواى 37 مشروعا تشمل 548 فصلا، بإجمالى تكلفة 157 مليون و562 ألف جنية.



وفى مركز يوسف الصديق 33 مشروعا تشمل 437 فصلا، بتكلفة إجمالية 157 مليون و803 آلاف جنية، أما فى مركز سنورس فقد تم تنفيذ 48 مشروعا تشمل 683 فصلا بتكلفة إجمالية 205 ملايين جنية، وفى مركز طاميه 42 مشروعا تشمل 532 فصلا بإجمالى تكلفة 170 مليون و740 ألف جنيه.



وأكد الأنصارى أن قطاع التعليم يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرا الى حرص المحافظة على تطوير العملية التعليمية من خلال إنشاء وصيانة المدارس وتزويدها بالمستلزمات التكنولوجية، للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبناءنا الطلاب وتخريج جيل قادر على دفع عجلة التنمية والتقدم.



ولفت المحافظ الى البدء فى إنشاء وتوسعة ورفع كفاءة 61 مشروعا بمركزى اطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالى تكلفة 437 مليون جنيه، بالإضافة إلى خطة المحافظة للتوسع فى إنشاء ورفع كفاءة عدد من المدارس بمختلف القرى والمراكز.