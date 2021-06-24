الهجرة: الانتقال إلى العاصمة الإدارية صفحة جديدة فى تاريخ الأمة المصرية

جدة - نرمين السيد - أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية يمثل صفحة جديدة فى تاريخ الأمة المصرية، وبداية للجمهورية الجديدة التى تمتاز بالحداثة والتطور وفق مواصفات عالمية لبيئة العمل المطلوبة.





وقالت مكرم، خلال زيارتها للعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمبنى الوزارة الجديد، فى إطار تحركات الحكومة لانتقال الوزارات تباعًا، إن الدقة والسرعة وتنوع المشروعات تؤكد أن الجمهورية الجديدة تحمل نهضة حقيقية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأعربت عن فخرها بما يجرى على أرض مصر من إنجازات مستمرة، وتقدمت بخالص شكرها للقائمين على تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية وجميع العاملين بالمشروع من الشركات المدنية، مشيدة بما تحقق من نسبة إنجاز تصل إلى 90% فى مبنى الوزراة بجودة ومواصفات عالية، فى إطار مراعاة توفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعمارى الحديث.

ولفتت إلى أن جميع العاملين بالوزارة على استعداد لبدء العمل فى الحى الحكومى فور الانتهاء من باقى الأعمال.

كما استمعت الوزيرة لعرض من قبل المسؤولين عن المبنى من مجلس الوزراء والشركة المنفذة، إذ أوضحوا أن معدل تنفيذ حجم الأعمال فى المبنى يصل إلى 90%، تشمل الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية للمبنى، ويجرى العمل على ما تبقى من أعمال يصبح بعدها المبنى جاهزا لاستقبال أعضاء الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتفقدت مكرم مقر الوزارة الذى يقع ضمن المجمع الوزارى ويضم وزارات (القوى العاملة، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولى، وقطاع الأعمال العام)، إذ يتكون مقر الوزارة من خمسة طوابق بجانب الدور الأرضى للمبنى.

وتبلغ مساحة مبنى وزارة الهجرة بالحى الحكومى 8 آلاف و371 مترًا مربعًا، مكونة من 5 طوابق مقسمة إلى 128 غرفة عمل مكتبية، و40 غرفة للفراغات الخدمية.