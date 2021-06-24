وزير الإنتاج الحربي: إطلاق المبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة

أعلن المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى، اليوم، الخميس، إطلاق "المبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة"، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين "وزارة الإنتاج الحربي" وشركة "جنرال إليكتريك الرقمية" وممثلها المصري شركة "أيقن للتكنولوجيا الرقمية".

ويحضر حفل اطلاق المبادرة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومسئولي الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة.