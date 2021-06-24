/637115/تراجع-3جنيهات-تعرف-على-أسعار-الذهب-اليوم-الخميس

شهدت أسعار الذهب في مصر، انخفاضا بقيمة 3 جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وذلك نظرا لتأثر اسعار الذهب فى السوق المصري، بالبورصة العالمية ، واختلاف المصنعية من محل لآخر ومن عيار لآخر ، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 771 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 881 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 661 جنيهًا.

فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 514 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 6168 جنيهًا، والأوقية سجلت 1779 دولارًا في البورصات العالمية.

كما تضاف قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا ،حيث سجل سعر الجرام عيار «21» إلى 831 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 721 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 574 جنيهًا

ويرصد موقع دوت الخليج اسعار الذهب بحيب التعاملات الصباحية اليوم الخميس

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 881 جنيهًا.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 771 جنيهًا.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 661 جنيهًا.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 514 جنيهًا.

- سجل سعر جنيه الذهب نحو 6168 جنيهًا.

- سجل سعر أوقية الذهب نحو 1782.46 دولار.

- سجل سعر كيلو الذهب نحو 881.143 ألف جنيهًا.