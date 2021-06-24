/637118/إنچي-المقدم-تتعاقد-على-بطولة-مسلسل-دليلك-الذكي
تعاقدت الفنانة المصرية إنچي المقدم على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم «دليلك الذكي»، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية ومن المقرر الاستهلال في تصويره خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على باقي فريق العمل.
دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل «دليلك الذكي» الذي تعاقدت الفنانة إنچي المقدم مؤخرًا على بطولته، فضلًا عن أعمالها السينمائية المقبلة.
إنچيالمقدمتتعاقدعلىفيلمبيتالعز
ونلاحظ تألق المقدم الفني خلال هذة الفترة، وذلك بعدما تعاقدت مؤخرًا على فيلم جديد بعنوان «بيت العز»، بطولة غادة عادل، منة شلبي وسيد رجب، ومن تأليف أحمد سالم ويوسف سالم، إنتاج شركة الماسة للمنتج هشام عبد الخالق.
وسيتولى فيلم «بيت العز» مناقشة قضايا المرأة من منظور مختلف عن باقي الأعمال التي دارت أحداثها حول ذات القضية.
إنچيالمقدمزوجةكريمعبدالعزيزفيالاختيار 2
وجدير بالذكر أن الفنانة إنچي المقدم شاركت في الموسم الرمضاني المنصرم من خلال تجسيدها لشخصية زوجة الفنان كريم عبد العزيز في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»
والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.
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