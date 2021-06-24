الأهلي يسبق برشلونة في التعاقد مع هذا اللاعب..تفاصيل

/637119/الأهلي-يسبق-برشلونة-في-التعاقد-مع-هذا-اللاعبتفاصيل

اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع النجم الدولي على زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد وكابتن فريق الشارقة الإمارتي السابق، في مقر معسكر منتخب اليد داخل المجلس الأولمبي بالمعادي، وذلك من أجل الحديث حول إمكانية إنضمام الدولي على زين إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، ويرصد دوت الخليج تفاصيل الاتفاق.

انتقال على زين إلى النادي الأهلي لمدة موسمين

ونشرت تقارير صحفية، أن أحد المسئولين داخل القلعة الحمراء، اتفق مع الدولي علي زين، على جميع التفاصيل الخاصة بإنتقال اللاعب إلى النادي الأهلي، وتم الإستقرار على إنضمام اللاعب إلى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

على زين يرفض العرض المقدم من فريق برشلونة

يذكر أن على زين تلقى عرضا للإنضمام إلى فريق برشلونة الإسباني بداية من الموسم المقبل، إلا أن اللاعب يمر بظروف أسرية تمنعه من خوض تجربة الإحتراف مرة أخرى، ولذلك رفض على زين العرض المقدم من قبل النادي الكتالوني، وفضل العودة إلى مصر مرة ثانية.

انتهى تعاقد الدولي على زين مع فريق الشارقة الإمارتي، ورفض اللاعب تجديد تعاقده مع الفريق، وذلك بسبب المشاكل الإسريه التي تمنعه من تكملة مسيرة الإحتراف، وتلقى اللاعب العديد من العروض الخارجية، ويأتي في مقدمتها فريق برشلونة الإسباني، ولكن اللاعب فضل العودة إلى اللعب في أحد الأندية المصرية.

هاشتاج “على زين مطلب أهلاوي” يتصدر تويتر

طالبت جماهير النادي الأهلي من إداراة الفريق، التعاقد مع الدولي على زين من أجل تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، حيث شارك جمهور الفريق الأحمر عبر وسائل التواصل الإجتماعي على "تويتر، هاشتاج "على زين مطلب أهلاوي "، وذلك من أجل الضغط على إداراة النادي الأهلي بالتعاقد مع الدولي على زين.

الجدير بالذكر ان الدولي على زين لعب في صفوف النادي الأهلي حتى عام 2013، حيث تلقى العديد من العروض الخارجية بعد تألقه مع الفريق الأحمر، واحترف على زين في الدوري الفرنسي، ثم انتقل إلى الدوري الإمارتي عن طريق الإنضمام إلى فريق الشارقة، والذي انتهى تعاقده معه هذا الموسم، وأصبح قريب من العودة إلى النادي الأهلي مرة أخرى.