/637120/تاريخ-حكم-مباراة-الأهلي-والترجي-مع-المارد-الأحمر-قبل-مواجهة-السبت

يخوض النادي الأهلي مواجهة حاسمة أمام الترجي التونسي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ،ويدير الحكم الدولي الكاميروني أليوم نيانت المواجهة الحاسمة المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء السبت المقبل.

ويرصد دوت الخليج أرقام أليوم نيانت حكم مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام في تمام التاسعة من مساء بعد غد السبت على ملعب السلام بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

تاريخ مواجهات نيانت مع الأهلي في دوري الأبطال

وأدار أليوم نيانت 5 مباريات للنادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا كان أخرها أمام سيمبا التنزاني والتي خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لهذا العام.

تاريخ حكم مباراة الأهلي والترجي مع المارد الأحمر قبل مواجهة السبت

وخلال الـ 5 مواجهات التي أدارها الحكم الكاميروني ، حقق المارد الأحمر الفوز في مباراتين وخسر في مثلهما بينما كان التعادل حاضرا في لقاء وحيد مع كتيبة موسيماني.

تاريخ حكم مباراة الأهلي والترجي مع المنتخب المصري قبل مواجهة السبت

وعلى نفس الإطار مع المنتخب المصري ، أدار الحكم الكاميروني نيانت 5 مواجهات للمنتخب المصري ، أستطاع الفراعنة تحقيق الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهم بينما كان التعادل حاضرا أيضا في لقاء وحيد.

على مستوى منتخب مصر فقد أدار أليوم نيانت 5 مباريات للفراعنة، بواقع 2 فوز و2 خسارة وتعادل وحيد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.