/637121/رئيس-سياحة-النواب مشاركة-مصر-في-المائدة-المستديرة-بـ--برلين- -هام للغاية-لدفع-حركة-السياحة-الألمانية

أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة الشرق الأوسط والأدنى الألمانية تحت عنوان "مصر"، وذلك بمقر المؤسسة برلين هامة للغاية ولها مردود إيجابى قوى على قطاع السياحة وإلقاء الضوء على مقومات مصر السياحية ومقاصدها المتميزة والمتنوعة لدفع حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خاصة وأن عنوان المائدة " مصر ".

رئيس سياحة النواب تشيد بالتصريحات الألمانية بشأن السياحة المصرية

وأشادت رئيس سياحة النواب، بتصريحات توماس إليربيك، عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة NUMOV والذى أكد أمام المشاركين من مختلف الدول أن المقصد المصري من أهم المقاصد السياحية المفضلة لدى السائح الألماني .

وقالت النائبة نورا على أن تصريحات " توماس إليربيك " جاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى في ظل جائحة كورونا العالمية من تدابير وإجراءات إحترازية ووقائية وضوابط السلامة الصحية في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة علي مستوي الجمهورية وكذلك المطارات وشركات الطيران والأنشطة السياحية لضمان صحة وسلامة كافة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين وتطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، وأنه سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين والمقيمين بهاتين المحافظتين بنهاية شهر يونيو الجاري.

رئيس سياحة النواب: تصريحات توماس إليربيك بمثابة دعاية قوية وترويج للسياحة المصرية

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن تصريحات توماس إليربيك بمثابة دعاية قوية وترويج للسياحة المصرية أمام المشاركين من أكثر من 50 من ممثلي اتحادات الغرف السياحية والسفر وكبرى الشركات ومنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران والتنمية والاستثمار والبنوك بألمانيا واتحاد الدول الأورومتوسطية والعربية وأعضاء المجلس الاستشاري لموسسة NUMOV والجمعية المصرية الألمانية ببون ، بالإضافة للقاءات المثمرة التي سوف يعقدها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مع مع توماس بارايس وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة ومفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا ، والمشاركين لدفع الحركة السياحية إلى مصر.