/637122/تصريحات-مثيرة-من-أحمد-عبد-القادر-بشأن-انضمامة-للنادي-الأهلي-تفاصيل

تحدث أحمد عبد القادر لاعب نادي سموحة، عن ان الجميع يرغب في الانضمام للنادي الاهلي، بينما المارد الأحمر يضم أفضل اللاعبين في افريقيا.

ويرصيد دوت الخليج تصريحات اللاعب:

وقال عبد القادر خلال تصريحات لبرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر:"أي حد نفسه يلعب للأهلي، مستقبلي سيتضح بنهاية الموسم سواء باستكمال الإعارة أو العودة". اعلان باقى المحتوىباقى المحتوى”.

وتابع "وجودي في الأهلي شرف كبير، الفريق الأحمر يضم أفضل اللاعبين في مصر وأفريقيا، وبالتأكيد اللعب بجوارهم سيكون مريح".

وتابع: "في وقت قصير، تفاهمت أنا ومصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لسموحة، استطعنا فهم طريقة بعضنا البعض، ونحاول بذل ما في وسعنا من أجل الفريق".

ويتعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت القادم.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

الكاف

ومن ناحيه اخري قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، يوم الاثنين الماضي، تشكيل جولة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي المصري قد فاز على مضيفه الترجي التونسي، في ملعب رادس، بهدف دون رد، كما انتصر كايزر تشيفز بنفس النتيجة على الوداد البيضاوي في المغرب.

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.