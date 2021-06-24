أحداث رياضية تنتظرك اليوم الخميس.. مواجهات قوية في كوبا أمريكا.. وحسم حضور الجماهير في مباراة الأهلي والترجي.. واقتراب على زين من القلعة الحمراء

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تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من الأحداث والمواجهات الكروية ، ويرصد دوت الخليج أحداث رياضية تنتظرك اليوم الخميس ، لعل أهمها مواجهات قوية في كوبا أمريكا موعد مباراة الزمالك والاتحاد في السوبر المصري للسلة ، ووصول بعثة الترجي التونسي لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

حسم دخول الجماهير مباراة الأهلي والترجي

ينتظر عشاق النادي الأهلي القرار النهائي المرجح أن يكون اليوم بشأن الحضور الجماهيري في مباراة المارد الأحمر أمام الترجي التونسي في المباراة التي تقام في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل.

مباراة أوروجواي ضد بوليفيا في كوبا أمريكا 2021.. والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب أوروجواي بمنافسه بوليفيا في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم، الخميس، في مواجهة قوية بالجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2021، علي ملعب "أرينا بانتانال" في البرازيل.

مسحة طبية للاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي

يخضع لاعبي الأهلي لمسحة طبية اليوم وذلك قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في المواجهة السابقة بهدف نظيف.

مباراة الزمالك و الاتحاد فى ثالث جولات نهائى دورى السلة رجال

تقام اليوم الخميس مباراة تجمع بين فريق الزمالك والاتحاد السكندري فى تمام الساعة السابعة مساء، الجولة الثالثة من منافسات الدور النهائي ببطولة دوري سوبر السلة، فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر.

الأهلي يسبق برشلونة في التعاقد مع هذا اللاعب..تفاصيل

ونشرت تقارير صحفية، أن أحد المسئولين داخل القلعة الحمراء، اتفق مع الدولي علي زين، على جميع التفاصيل الخاصة بإنتقال اللاعب إلى النادي الأهلي، وتم الإستقرار على إنضمام اللاعب إلى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، ومن المقرر ان يشهد اليوم تطورات جديدة.

الترجي التونسي يصل القاهرة اليوم استعداداً لمواجهة الأهلي فى نصف نهائي أفريقيا

يصل فريق الترجي التونسي اليوم الخميس إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهم مباريات اليوم في الساحة الكروية

مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة تقام مباراة منتخب بوليفيا أمام أوروجواي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 11 مساءً beIN Sports HD 5 Max

تقام تشيلي أمام باراجواي والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة 2 فجر الجمعة عبر قنوات beIN Sports HD 6 Max.

مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة تقام مباراة منتخب فلسطين أمام نظيرة جزر القمر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساءً beIN Sports HD

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة تقام مباراة كيتشي (هونج كونج) أمام نظيرة بورت أوثوريتي تايلاند والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة12 ظهراً

تقام مباراة جوانزو الصيني أمام الصيين سيريزو أوساكا اليابان والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة 12 ظهراً.