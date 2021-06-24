السكة الحديد .. تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض خطوط الوجه...

طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والعمل علي سرعة الإنتهاء من مشروعات التطويروزيادة عوامل الأمان قررت الهيئة الآتي :
أولا : الوجه البحرى
تعديل تركيب بعض القطارات علي خطوط (طنطا / المنصورة ، ، منوف / طنطا ، طنطا / ميت غمر ، السنطة/ محلة روح ) لعربات محسنة علي بعض الخطوط وعربات مميزة علي أخري وذلك إعتبارا من يوم 26/6/2021
خط طنطا / المنصورة
اعتبارا من يوم 26/6/2021 يتم تعديل تركيب قطاري 49 / 44 ركاب طنطا / المنصورة والعكس لعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية .
خط منوف / طنطا
اعتبارا من يوم 26/6/2021 يتم تعديل تركيب قطاري 347 / 560 ركاب منوف / طنطا والعكس لعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية .
خط طنطا/ميت غمر/السنطة/ محلة روح
اعتبارا من يوم 26/6/2021 يتم تعديل تركيب قطارات337/ 350/4350/351/ 352 ركاب طنطا/ميت غمر/السنطة/ محلة روح والعكس لعربات مميزة بعدد 6 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية .
ثانيا : الوجه القبلي
تشغيل خدمة جديدة
اعتبارا من يوم 26/6/2021
- يتم تشغيل قطار 135 اكسبريس الواسطي / الجيزة من محطة الواسطي الساعة 04.35 يصل الجيزة الساعة 5.50
- تشغيل قطار 134 اكسبريس الجيزة / الفيوم من محطة الجيزة الساعة 11.15 يصل الفيوم الساعة 14.15طبقا للجداول المرفقة
إيقاف مؤقت لقطاري 149 و 144 ركاب الجيزة / الواسطي والعكس .
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